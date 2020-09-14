27. İstanbul Caz Festivali’nin konser kayıtları erişime açılacak

27. İstanbul Caz Festivali sona erdi. Festivalin konser kayıtları online izlenebilecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 27. İstanbul Caz Festivali, yeni tip korona virüsü önlemleri doğrultusunda düzenlenen son konserle sona erdi. İstanbul Açık Hava Gösteri Merkezi Kuruçeşme’de kısıtlı seyirci ve sosyal mesafe kuralları gözetilerek yapılan etkinliğin son konserinde, piyanist Büşra Kayıkçı’nın yanı sıra gitarist Bilal Karaman’ın öncülüğündeki MANOUCHE A LA TURCA sahne aldı.

27. İstanbul Caz Festivali’nin konser kayıtları, 20 Eylül’den itibaren 1 ay boyunca “online.iksv.org” adresinden izlenebilecek.