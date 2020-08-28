27. İstanbul Caz Festivali'nin çevrimiçi konser biletleri satışa çıkıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 23 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilen İstanbul Caz Festivali’nin konserleri, 20 Eylül’den itibaren festivalin çevrimiçi platformunda erişime açılacak. 2-14 Eylül tarihleri arasında açık hava mekânlarında gerçekleşecek konserlerin kayıtları, çevrimiçi platform üzerinden Türkiye’nin yanı sıra bütün dünyadan müzikseverler tarafından da izlenebilecek.

Bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen 27. İstanbul Caz Festivali, 2-14 Eylül tarihleri arasında Türkiye’den yıldız isimlerden yeni keşiflere birçok sanatçıyı İstanbul’un en sevilen açık hava mekânlarında; 20 Eylül’den itibaren ise festivalin online.iksv.org/caz adresinde ağırlayacak. Çevrimiçi platform, 31 Ağustos itibariyle aktif olacak, 20 Eylül’de yayına açılan konserlere 30 gün boyunca Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden erişilebilecek. İzleyiciler bilet satın aldıkları konserleri, izlemeye başladıktan sonra 7 gün boyunca görüntüleyebilecek.

İstanbul Caz Festivali’nin dijital platformunda yayımlanacak konserlerin biletleri 2 Eylül Çarşamba günü 10.30’dan itibaren, biletix.com adresi üzerinden 20 TL fiyatla satışa sunulacak. İzleyiciler ayrıca çevrimiçi izlenebilecek konserlerin tamamını 125 TL fiyatla kombine olarak da satın alabilecek.

Biletler, Siyah ve Beyaz Lale Kart üyeleri için 31 Ağustos Pazartesi; Kırmızı, Turuncu ve Sarı Lale Kart üyeleri içinse 1 Eylül Salı günü 10.30’da ön satışa çıkıyor. Siyah ve Beyaz Lale Kart üyeleri biletlerini Biletix üzerinden %25; Kırmızı, Turuncu ve Sarı Lale Kart üyeleri ise %20 oranında indirimle satın alabiliyor.

Eczacıbaşı Kültür Sanat Kart ile öğrenimini Türkiye’de sürdüren 18-25 yaş arası 2000 üniversite öğrencisi, 2020 sonuna dek İKSV etkinlikleri ve İstanbul Modern’de kullanabilecekleri 250 TL’nin sahibi oldu. 2 Eylül Çarşamba günü 10.30’dan itibaren, Eczacıbaşı Kültür Sanat Kart sahipleri de kartlarını kullanabiliyor.

İstanbul Caz Festivali’nin açık hava mekânlarda gerçekleşecek konserlerinin biletleri de biletix.com adresi üzerinden satın alınabiliyor. Tam biletlerin yanı sıra öğrenciler için indirimli biletler de satışta.

Çevrimiçi ve açık hava mekânlardaki konserlerin bilet satışlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiyi caz.iksv.org sayfasından inceleyebilirsiniz.

Festival programı

2 Eylül Çarşamba 21.30, Sultan Park - Swissotel The Bosphorus

Selen Gülün Quintet feat. Sibel Köse & Ece Göksu

Nesiller Boyu Türkiye Cazı Tekrar Sahnede

3 Eylül Perşembe 21.30, Sultan Park - Swissotel The Bosphorus

Can Güngör

Kent Ozanından Müzikal Hikâyeler

7 Eylül Pazartesi 20.00, Feriye

BaBa ZuLa // Make Mama Proud

Vitrin Geceleri

Dünyaya Seslenen Ritimler, Vitrin’in En Yükseği

8 Eylül Salı, 18.30, Feriye

Ayyuka // Pitohui // Yasak Helva

Vitrin Geceleri

Anadolu’dan Saykedelik Yorumlar

9 Eylül Çarşamba, 18.30, Feriye

Islandman // Tuğçe Şenoğul // Guguou

Vitrin Geceleri

Festivalden Elektronik Sesler Yükseliyor

10 Eylül Perşembe, 20.00, İstanbul Açık Hava Gösteri Merkezi Kuruçeşme

Kardeş Türküler ve konuklar Tuluğ Tırpan & Elina Duni // Andalusia Trio

Buraların Şarkıları: Kardeş Türküler

12 Eylül Cumartesi, 20.00, İstanbul Açık Hava Gösteri Merkezi Kuruçeşme

Bilal Karaman’s MANOUCHE A LA TURCA feat. Muhammed Yıldırır & Ramazan Sesler

// Büşra Kayıkçı

Manouche Cazı, Alaturka ile Buluşuyor

14 Eylül Pazartesi, 20.00, The Marmara Esma Sultan Yalısı

Jülide Özçelik // Bilge Günaydın Quintet “Daydream”

Anadolu Hikâyeleri, Caz Melodileri