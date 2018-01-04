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27 ilde FETÖ operasyonu; 58'i muvazzaf asker, 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Şüphelilerin yakalanması için operasyonun sürdüğü belirtildi

04 Ocak 2018 11:18

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 27 ilde 'FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 58'i muvazzaf asker 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, daha önce gözaltına alınan askerler ile örgütün askeri personele 'Mahrem imamlık' yapan kişilerin verdiği ifadeler sonucu 70 asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

58'si muvazzaf 70 askerin 'FETÖ/PDY örgütüne üye olmak, örgüt adına eylem ve faaliyette bulunmak, hizmet yüklenmek ve kadrolamşak' suçlarından gözaltına alınması için bugün Konya merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin yakalanması için operasyonun sürdüğü belirtildi. 

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