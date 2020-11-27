27 gündür Covid-19 tedavisi gören CHP'li Özkan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

Koronavirüs nedeniyle 27 gündür tedavi gören CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sağlık durumuna ilişkin bilgi verirken, "Çok şükür, her şey çok daha güzel, daha sağlıklıyım. Kendim nefes alabiliyorum, Koronavirüs tedavim bitti diyebilirim" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından İzmir'de bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Özkan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir videoyla sağlık durumuna ilişkin son gelişmeleri aktardı.

Koronavirüs'e yakalanmasının üzerinden 27 gün geçtiğini anımsatan Özkan, "Çok şükür, her şey çok daha güzel, daha sağlıklıyım. Kendim nefes alabiliyorum, Koronavirüs tedavim bitti diyebilirim. Ancak, Koronavirüsün akciğer ve diğer organlarda yarattığı belli rahatsızlıklar var. Onlarla ilgili mücadelemiz 3 ay kadar daha devam edecek. Önümüzdeki haftadan itibaren ben de hayata katılacağım, sizlerle birlikte olacağım" dedi. Genel sağlık durumunun iyi olduğunu bildiren Özkan, Koronavirüs ve diğer hastalıklardan dolayı hastanelerde tedavi gören bütün hastalara şifa diledi.

Koronavirüs salgını konusunda farkındalığın önemli olduğunun altını çizen Özkan, "Koronavirüsten neredeyse ölmek üzereydim. Ege Üniversitesi hocalarımıza, rektörümüze çok teşekkür ediyorum. Beni hayata döndürdüler. Gürsel ve Hüsnü hocalarıma sevgilerimi yolluyorum. Acil bakımdaki doktorlarımıza, hemşirelerimize, herkese saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum" diyerek sağlık çalışanlarına teşekkür etti.