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Yaşam

27 bin kişi toplandı, ona dava açtı

Tam 27.000 kişi bir araya geldi, iPhone'a dava açtı!

20 Ağustos 2011 03:00

T24 - Tam 27.000 kişi bir araya geldi, iPhone'a dava açtı! Davanın konusu ise...Güney Korelilerden oluşan 27.000 kişilik bir grup, Apple'ın konum hizmetlerinde gizliliği ihlal ettiği gerekçesiyle şirkete 26 milyon dolarlık bir tazminat davası açtılar.

Reuters'ın haberine göre her davacı, hasarlar karşılığında 932 dolar talep ediyor. Davanın konusu ise iPhone'un kullanıcı koordinatlarını bir dosyaya saklamasıyla ilgili "bug". Bu "bug"ın verileri kimseyle paylaşmadığı biliniyor.

Davacılar, bu senenin başlarında avukat Kim Hyung-Souk'un Apple'a karşı kazandığı davada ödenen 932 doların aynısını istiyorlar. Bu son davanın avukatı da Kim Hyung-Souk.

iPhone'un konum hizmetleriyle ilgili davalar yeni bir konu olmasa da, bu davanın bir grup davası olması ve boyutu, onu şimdiye dek açılan en büyük dava haline getiriyor.


 

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