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Spor

27 Aralık Çarşamba Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU 15:00 Akın Çorap Giresunspor - Medipol Başakşehir 16:30 Kayserispor - Antalyaspor 18:30 Atiker Konyaspor - Trabzonspor 20:30 Fenerbahçe - İstanbulspor BEŞİKTAŞ 11

27 Aralık 2017 12:16

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU
15:00 Akın Çorap Giresunspor - Medipol Başakşehir
16:30 Kayserispor - Antalyaspor
18:30 Atiker Konyaspor - Trabzonspor
20:30 Fenerbahçe - İstanbulspor

BEŞİKTAŞ
11.00 Osmanlıspor maçının hazırlıkları tamamlanacak

GALATASARAY
11.00 Ahmet Özdoğan basın toplantısı düzenleyecek.

82. BÜYÜK ATATÜRK KOŞUSU
14:00 1936 yılından bu yana aralıksız olarak düzenlenen 82\'nci Büyük Atatürk Koşusu, Dikmen Keklik Pınarı mevkinde start alacak. Ulustaki Ankara Garı önünde sona erecek.

-BASKETBOL-
KADINLAR CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI
18:00 Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe

EUROCUP
20:00 Galatasaray Odeabank - Hapoel Jerusalem
22:00 MoraBanc Andorra - Darüşşafaka

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