267 lira taksitle ev

T24-



TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, idare tarafından alt gelir grubuna yönelik olarak Kilis-Merkez'de 192, Samsun-Bafra Bakırpınarı 1. Etap'da 180, Tokat-Niksar Derebağ 3. Etap'da 296 ve Yozgat-Sorgun'da yapılacak 352 konut, 267 liradan başlayan ve 180 aya varan vadelerle satış çıkarıldı.





Alt gelir grubu konutlardan almak isteyenler, müracaatlarını bulundukları bölgedeki belediyelere yapacak.





İdarenin Bursa-Karacabey'de satışa çıkardığı 168 konut ile Samsun-Bafra Bakırpınarı 1. Etap'taki 180 konut ve Yozgat-Sorgun'daki 128 konuttan almak isteyenler de 3+1 sosyal konutlar için yetkilendirilmiş bankalara başvuracak.





Bursa-Karacabey konutlarına müracaatlar 1-27 Temmuz tarihleri arasında, Samsun-Bafra Bakırpınarı alt gelir grubu, Tokat-Niksar Derebağ ve Kilis-Merkez konutlarına müracaatlar 5-23 Temmuz, Yozgat-Sorgun alt gelir grubu konutlarına müracaatlar 8-27 Temmuz, Samsun-Bafra Bakırpınarı sosyal konutlarına müracaatlar 7 Temmuz-3 Ağustos ve Yozgat-Sorgun sosyal konutlarına müracaatlar ise 12 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.





TOKİ'den konut almak isteyenler, alt gelir grubu için geçen ay satışa çıkarılan Amasya-Merzifon 2. Etap'daki 192 konut ile Bursa-Karacabey'deki 252 konut için de 16 Temmuz'a kadar müracaatta bulunabilecek.





Bu arada, Türkiye genelinde 109 bölgede yapımı tamamlanan 5 bin 705 konutun, çekilişsiz kurasız başvuru önceliğine göre satışına ise devam ediliyor.





Satışlar hakkında geniş bilgi edinmek isteyenler, TOKİ’nin www.toki.gov.tr adresli internet adresini ziyaret edebilir.