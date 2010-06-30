T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

267 lira taksitle ev

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), bin 496 yeni konutu satışa çıkardı.

30 Haziran 2010 03:00

T24- Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), bin 496 yeni konutu satışa çıkardı.


TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, idare tarafından alt gelir grubuna yönelik olarak Kilis-Merkez'de 192, Samsun-Bafra Bakırpınarı 1. Etap'da 180, Tokat-Niksar Derebağ 3. Etap'da 296 ve Yozgat-Sorgun'da yapılacak 352 konut, 267 liradan başlayan ve 180 aya varan vadelerle satış çıkarıldı.


Alt gelir grubu konutlardan almak isteyenler, müracaatlarını bulundukları bölgedeki belediyelere yapacak.


İdarenin Bursa-Karacabey'de satışa çıkardığı 168 konut ile Samsun-Bafra Bakırpınarı 1. Etap'taki 180 konut ve Yozgat-Sorgun'daki 128 konuttan almak isteyenler de 3+1 sosyal konutlar için yetkilendirilmiş bankalara başvuracak.


Bursa-Karacabey konutlarına müracaatlar 1-27 Temmuz tarihleri arasında, Samsun-Bafra Bakırpınarı alt gelir grubu, Tokat-Niksar Derebağ ve Kilis-Merkez konutlarına müracaatlar 5-23 Temmuz, Yozgat-Sorgun alt gelir grubu konutlarına müracaatlar 8-27 Temmuz, Samsun-Bafra Bakırpınarı sosyal konutlarına müracaatlar 7 Temmuz-3 Ağustos ve Yozgat-Sorgun sosyal konutlarına müracaatlar ise 12 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.


TOKİ'den konut almak isteyenler, alt gelir grubu için geçen ay satışa çıkarılan Amasya-Merzifon 2. Etap'daki 192 konut ile Bursa-Karacabey'deki 252 konut için de 16 Temmuz'a kadar müracaatta bulunabilecek.


Bu arada, Türkiye genelinde 109 bölgede yapımı tamamlanan 5 bin 705 konutun, çekilişsiz kurasız başvuru önceliğine göre satışına ise devam ediliyor.


Satışlar hakkında geniş bilgi edinmek isteyenler, TOKİ’nin www.toki.gov.tr adresli internet adresini ziyaret edebilir.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24