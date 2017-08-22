265 gün tutuklu kalan Musa Kart ilk karikatürünü yayımladı

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasaya karşı suç işlemek" iddiasıyla tutuklanan Cumhuriyet’in yönetici, yazar ve avukatları hakkında yürütülen dava kapsamında 265 gün cezaevinde kalan Musa Kart, bugün (22 Ağustos 2017) ilk karikatürünü yayımladı.

İddianamede savcının sıklıkla “manipülasyon” iddiasında bulunmasına tepki gösteren Kart savunmasında “Bir arkadaşımız daha ByLock’un olmadığı tarihte bir ByLock kullanıcısıyla irtibat kurmuş, kurabilmiş! Evine parke döşeten arkadaşımız ise parkecinin bir diğer müşterisi FETÖ’cü olduğundan FETÖ’cü sayılmış!.. Ben de 3 günlük Bodrum tatili için, gazetelerde tam sayfa ilanları yayınlanan, herkesin bildiği bir seyahat şirketini aramışım. Bu arama, terör örgütüyle irtibat sayılarak, önüme suç kanıtı olarak konulmuş. Bodrum’da deniz manzaralı bir odada 3 gün kalmayı umarken, Silivri’de beton manzaralı hücrede 9 ay kaldım. Yaşadıklarım bir rezervasyon hatası diye geçiştirilebilecek gibi değil!..” demişti.

Musa Kart’ın savunmasının tam metni için tıklayın