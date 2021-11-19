261 avukattan 'Deniz Gümüşel' açıklaması: Gözaltı kararı verenler hakkında soruşturma açılmalı

58 baroya kayıtlı 261 avukat, Milas’ta düzenlenen 7. Zeytin Hasat Şenliği’ne YK Enerji’nin sponsor olmasına tepki gösterip gözaltına alınan Deniz Gümüşel için 'Haksız, hukuka aykırı gözaltı kararı verenler hakkında derhal soruşturma açılmalı ve sonucunda gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır' açıklamasını yaptı.

Muğla’nın Milas İlçesi’nde Yeniköy Termik Santrali’ni işleten YK Enerji’nin sponsorluğunda düzenlenen 7. Zeytin Şenliği’nde, Akbelen Ormanı’nı savunan köylülerle birlikte hareket eden Deniz Gümüşel, şirketi protesto ettiği için gözaltına alınmış ve ertesi gün serbest bırakıldı.

Çevre Hukukçuları Ağı'nın girişimi ile Türkiye genelinden 261 avukat, yaptıkları ortak açıklamada; Gümüşel'in haksız ve hukuksuz biçimde gözaltına alındığını belirtti. Yapılan açıklama, şöyle:

“Biz hukukçular soruyoruz; Deniz Gümüşel neden gözaltına alındı? Milas’ta bir Festival düzenleniyor. Adı Zeytin Festivali; çünkü hayat ağacının bereketi, insan yaşamına katkısı, bolluğu, barışı ve insanlık kültürüne kattığı birçok şey nedeniyle. 7. Zeytin Festivali’ne kömüre dayalı enerji üreten, faaliyetleri ile zeytinlikleri çürüten, yeryüzündeki iklim krizini derinleştiren bir firma sponsor oluyor. Hayat ağacının simgelediği bütün pozitif değerleri, kendi imgesine eklemek; yaşama kasteden faaliyetlerini yaşam simgelerinin arkasına saklayıp sürdürmek istiyor.”

Çevre Mühendisi Deniz Gümüşel'in, 15 Kasım 2021’de serbest bırakıldığının belirtildiği, ancak bunun yeterli olmadığının ifade edildiği açıklamada, şu değerlendirmeler yapıldı:

“Ülkenin bu politik adımını görünmez kılan, kimi şirketlerin çıkarlarına hizmet eden, giderilmesi güç ve imkansız zararlara yol açan ormanların yok edilmesine yönelik tutum ve davranışlardan ilgili makamların vazgeçmesinin, kolluğa hukuka aykırı işler yaptırılmasına son verilmesinin iklim adaleti ve demokrasimiz için elzem olduğunu kamuoyuyla paylaşıyoruz. Çevre Mühendisi Deniz Gümüşel, 15 Kasın 2021 günü serbest bırakıldı. Ancak bu yeterli değil. Haksız, hukuka aykırı gözaltı kararı verenler hakkında derhal soruşturma açılmalı ve sonucunda gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır.” (ANKA)