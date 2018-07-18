260 gündür tutuklu Osman Kavala'dan ilk fotoğraf

1 Kasım 2017’den bu yana tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala’nın Silivri Cezaevi’nden eşi Ayşe Buğra Kavala ile birlikte bir fotoğrafı paylaşıldı.

osmankavala.org adresinden paylaşılan fotoğrafta “1 Kasım 2017 tarihinden bu yana, 260 gündür Silivri Cezaevi’nde, hakkındaki suçlamaları bilmeden ve bir iddianame olmaksızın kalmaya devam eden Osman Kavala , geçtiğimiz hafta Ramazan Bayramı nedeniyle gerçekleşen açık görüşte, eşi Prof. Dr. Ayşe Buğra Kavala ile birlikte” dendi.

Ne olmuştu?

İstanbul’da 19 Ekim 2017’de gözaltına alınan Kavala’nın, tutuklu ABD İstanbul başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’la aynı soruşturma dosyasına dahil edildiği ortaya çıkmıştı.

AKP genel başkanı ve cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise beş gün sonraki Meclis grubu konuşmasında Kavala için “Türkiye’nin Soros’u dedikleri kişinin bağlantıları çıkıyor ortaya. Gereken hesabı soracağız” demişti.

Kavala, 1 Kasım 2017’de ‘hükümet ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

Kavala son olarak uzun tutukluluk gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurmuştu.