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Çevre

26 yıl yer altında çalıştı, şimdi ağaçta yaşıyor

Yeraltı ocağında 26 yıl geçirdikten sonra emekli olan maden işçisi, doğa hasretini ağaçta yaşayarak gideriyor.

28 Ağustos 2008 03:00

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 26 yıl linyit işletmesinin yer altı ocağında çalışan işçi, emekli olduktan sonra, doğayla iç içe olabilmek için ağacın üzerine kereste ve tomruktan yaptığı odada yaşamaya başladı.

Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesinin yer altı ocaklarından geçen yıl emekli olan Ramazan Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, 26 yıl güneş ışığı görmeden çalıştığını, bu nedenle emekli olduktan sonra doğada daha fazla vakit geçirmek istediğini söyledi. Tanrıkulu, önce Tavşanlı ilçesine bağlı Şahmelek köyü yakınlarındaki evinin bahçesinde bitki yetiştirmeye başladığını belirtti.

Bir internet sitesinde "ilginç oteller" adlı fotoğraf galerisini incelerken ağacın üzerine yapılmış konaklama tesisini gördüğünü ve etkilendiğini ifade eden Tanrıkulu, şunları söyledi:
"Ağaç üzerine oda inşa etme fikrini benimsedikten sonra bir arkadaşımın da yardımıyla evimin yakınındaki meşe ağacının üzerine, kereste ve tomruk kullanarak oda yaptım. Seyyar merdivenle odama çıkıp inebiliyorum. Odam için aydınlatma sistemi de kurdum. Şimdi burada yatıp kalkıyorum ve çok huzurluyum. Burası hiç boş kalmıyor. Bazen arkadaşlarımı misafir ediyorum. Piknik yapıp sohbet ederek emekliliğimin ve doğanın tadını çıkarıyorum." (AA)

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