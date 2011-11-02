26 yıl önce yasaklanan zehirler imha edilmemiş







Hülya KARABAĞLI





T24 / ANKARA - CHP, Kocaeli’ni bekleyen kimyasal tehdidi TBMM’ye taşıdı. Türkiye’de 1985 yılında kullanımı yasaklanan DDT ve BHC adlı çok zehirli tarım ilaçlarının tam 26 yıldır depolarda tutuldukları anlaşıldı. 2 bin 500 ve 3 bin tonluk tarım ilaçları imha edilmemiş. Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan, T24’e, “Burası deprem bölgesi. Bir sarsıntıda, bu zehirli ilaçların toprağa sızması, sadece insanlar için değil, doğa için, deniz canlıları için bir felakettir” dedi. Kaplan, tarım ilaçlarından kaynaklanacak risklerin ortadan kaldırılması için Meclis araştırması istedi.

Kaplan’ın Meclis araştırmasında verdiği bilgilere göre, DDT ve BHC, Türkiye’de kullanımı yasaklandıktan sonra üretildiği bir fabrikanın yakınındaki depolara konuluyor. Kaderlerin terkedilen ilaçlar tam 26 yıl boyunca 4 deponun içinde bekletiliyor. 50 kiloluk plastik poşetler ve metal varillerde beyaz toz halinde depolanıyor. Depoların, dış yüzey, taban ve çatısının bu tür kimyasalların saklanmasına uygun olmadığına dikkat çekiliyor.

Depolara saçılmaya başladı



DDT ve BHC’nin depolarda tutulduğu 26 yıllık süreçte plastik poşetlerin eskidiği ve bazılarının yırtıldığı belirtildi. Bir kısmının ise depolara saçıldığına dikkat çekilerek, “Deponun içindeki maddelerin suyla temas etmiş olması, çatıdaki ve dış yüzeydeki çatlaklardan giren sızıntılardan kaynaklanmaktadır. Sızan suyla birleşen kimyasal maddelerden oluşan birikintilerin toprağa, yer altı sularına ve denize karışma ihtimali çok yüksektir. Ayrıca depodaki kimyasalların yol açtığı yoğun bir kokuya da rastlanmıştır.”

Türkiye'de imha edilemedi



Araştırma önergesinin gerekçesinde, çok zehirli kimyasalların neden imha edilemediği de anlatıldı. Bilim adamları, BHC’lerin çok zehirli ve kanserojen etkilere sahip olduğu ve çevreye önemli ölçüde zarar verdiği konusunda görüş bildirince Kocaeli Sanayi Odası Çevre ve Orman Bakanlığı nezdinde girişimler başlatıyor. Bakanlık, 2006 yılının Kasım ayında bertaraf kararı alıyor. Ancak, yapılan çalışmalarda zehirli atıkların Türkiye’de imhasının mümkün olamayacağı görüşüne varılıyor. Yurtdışında araştırmalar başlatılıyor.



2006 yılı Aralık ayında uluslararası bir ihale açılıyor. En uygun teklifi veren Alman firması ile Nisan 2007 tarihinde sözleşme imzalanıyor. Her ay 30-40 ton zehirli atık zehirli atığın sevkiyatının yapılması kararı alınıyor. Geçen üç yıllık süreçte, 2 bin 500- 3 bin tonluk atıklardan 313 tonu Almanya’ya götürülerek bertaraf ediliyor. Alman firması ile yeni sevkiyat planı, ekonomik gerekçelerle yenilenemiyor. İmha işlemi kesintiye uğruyor.