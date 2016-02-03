26 yaşındaki öğretmen tavana bağladığı iple intihar etti!

Kastamonu’da müzik öğretmenliği yapan Arzu Yapıcıoğlu, kendini evde tavana bağladığı ipe asarak intihar etti.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre Karabük’ün Yenice İlçesi’ndeki Yortan Ortaokulu’nda görev yapan Arzu Yapıcıoğlu, sömestir tatilinde, Kastamonu`nun Koru Köyü`ndeki ailesinin yanına geldi. Yapıcıoğlu, önceki gün balkonda tavana bağladığı ipi boynuna getirerek intihar etti.

Arzu Yapıcıoğlu’nun cenazesi, evde yapılan incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu`na gönderildi. Öğretmenin cenazesi, otopsiden sonra bugün Koru Köyü`nde toprağa verildi.

Yarıyıl tatilini ailesinin yanında geçiren Arzu Yapıcıoğlu`nun herhangi bir sorununun bulunmadığı belirtilirken, intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.