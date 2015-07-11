26 yaşındaki Berna'yı öldüren magandaya göre cinayet takdir-i ilahi!

Adapazarı’nda geçen yıl bir sitede çıkan silahlı kavgada, evinin yatak odasından giren merminin başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren 26 yaşındaki Berna Kurtuldu'nun ölümüne neden olan site güvenlik görevlisi Ümit Yıldırım 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu yargılanan sanık son savunmasında genç kızın ölümüyle ilgili olarak "Takdir-i ilahi' dedi.

Adapazarı yeni yerleşim bölgesi Korucuk Mahallesi'ndeki bir sitede 16 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen olayda, otomobiliyle siteye girmeye çalışan 41 yaşındaki özel güvenlik görevlisi Ümit Yıldırım ile site yöneticisi arasında tartışma çıktı. Üzerinde taşıdığı tabanca ile site yöneticisini korkutmak amacıyla havaya ateş açan güvenlik görevlisi Ümit Yıldırım'ın tabancasından çıkan bir mermi, evinin yatak odasından girip Berna Kurtuldu'nun başına isabet ederek ölümüne neden oldu.

Doğan Haber Ajansı’ndan Zafer Tokuş’un haberine göre, Berna Kurtuldu'nun ölümle ilgili olarak Sakarya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması dün yapıldı. Tutuklu olarak yargılanan Ümit Yıldırım, genç kızın ölümüne neden olduğu için üzgün olduğunu belirterek, "Üzgünüm. Takdir-i ilahi böyleymiş. Söyleyecek bir şey yok" dedi.

Mahkeme olay sırasında alkollü olduğu belirlenen Ümit Yıldırım'ı 'Olası kasıtla adam öldürme' suçundan 20 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Site yöneticisine yönelik kasten yaralama suçundan 1 yıl 3 ay, güvenlik görevlileri ve site yöneticisine yönelik 'silahla tehdit' suçundan 2 yıl 1 ay, güvenlik görevlileri ve site yöneticilerinin de bulunduğu gruba yönelik 'hakaret' suçundan 1 yıl 2 ay 17 gün, 'silah kanununa muhalefet' suçundan 10 ay hapis ve 600 lira para cezası olmak üzere toplam 26 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası verdi.