Atama kararları Resmî Gazete'de: 26 ülkeye büyükelçi; Erdoğan'a bir danışman daha

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası bulunan ve büyükelçi atamalarını içeren Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 4 uluslararası örgüt daimi temsilcisi ile 22 ülke büyükelçisi merkeze alınırken merkeze çekilen uluslararası örgüt daimi temsilciliklerine ve 26 ülke büyükelçiliğine atama yapıldı.

Öte yandan, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda açık bulunan Spor Müşavirliğine Olimpiyat Şampiyonu Milli Güreşçi Taha Akgül getirildi.

Ayrıca bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanan bir diğer atama da Kadir Turgut'un Cumhurbaşkanlığı danışmanlığına atanması oldu.

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararlarına göre, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Rauf Engin Soysal, İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Erdem Başçı, Dünya Ticaret Örgütü Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Kemal Madenoğlu, İsrail Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökdem merkeze çekildi.

Prof. Alkin OECD’ye

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği'ne Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Hatun Demirer, İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Kerem Alkin, Dünya Ticaret Örgütü Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Elçi Genel Müdür Yardımcısı Alparslan Acarsoy, Uruguay Doğu Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hüseyin Müftüoğlu uygun görüldü.

Ayrıca, Yeni Zelanda Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Ergin, Paraguay Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy merkeze alındı.

Yeni Zelanda Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Orta Avrupa, İskandinavya ve Baltıklar Genel Müdür Yardımcısı Fatma Ömür Ünsay, Paraguay Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Libya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Serhat Aksen, Libya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Kenan Yılmaz getirildi. Afganistan İslam Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul merkeze alınırken boşalan göreve İspanya Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Cihad Erginay uygun görüldü.

Brunei Darusselam Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Suat Akgün, Zambiya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Şebnem İncesu merkeze alındı. Panama Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine İkili Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Lebibe Gülhan Ulutekin, Brunei Darusselam Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hamit Ersoy, Zambiya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Diplomatik Arşiv Dairesi Başkanı İstem Cırcıroğlu atandı.

AFAD Başkanı Tanzanya Büyükelçisi oldu

Almanya Federal Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Lübnan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hakan Çakıl, Küba Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ayşe Berris Ekinci, Eritre Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Aykut Kumbaroğlu, Yemen Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Faruk Bogöz merkeze alındı.

Lübnan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Suriye Genel Müdür Yardımcısı Ali Barış Ulusoy, Küba Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Tercüme Dairesi Başkanı Vehbi Esgel Etensel, Yemen Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mustafa Pulat, Togo Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Esra Demir, Tacikistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Protokol Genel Müdür Yardımcısı Emre Zeki Karagöl, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Mehmet Güllüoğlu atandı.

Fransa Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Bosna- Hersek Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Haldun Koç, İsviçre Konfederasyonu Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi İlhan Saygılı, Slovenya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Esen Altuğ, Güney Sudan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Tuğrul Biltekin, Kamerun Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ayşe Saraç merkeze alındı.

Fransa Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Tunus Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Refik Ali Onaner, Bosna- Hersek Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Sadık Babür Girgin, İsviçre Konfederasyonu Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Göç, İltica ve Vize Genel Müdür Yardımcısı Emine Erce Özbayoğlu Acarsoy, Slovenya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Aylin Taşhan, Güney Sudan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Erdem Mutaf, Kamerun Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Kuzey Afrika İkili İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Volkan Işıkçı uygun görüldü.

Slovak Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hatice Aslıgül Üğdül, Bahreyn Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Kemal Demirciler, Mozambik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Zeynep Kızıltan, Gine Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hilmi Ege Türemen merkeze alındı.

Slovak Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdürü Yunus Demirer, Bahreyn Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Konsolosluk İşleri Genel Müdür Yardımcısı Esin Çakıl, Mozambik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hüseyin Avni Aksoy, Gine Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Volkan Türk Vural, Tunus Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Çağlar Fahri Çakıralp atandı.

Özbekistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er merkeze alınırken, yerine Olgan Bekar atandı.

Öte yandan, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda açık bulunan Spor Müşavirliğine Olimpiyat Şampiyonu Milli Güreşçi Taha Akgül getirildi.