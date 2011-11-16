26 savcının görev yerini değiştirdi





T24- İstanbul’daki 5 adliyenin birleştiği İstanbul Adalet Sarayı’nda görev yapan 26 savcının görev yeri değişti.





2 Ağustos’ta birleşme işlemleri tamamlanan İstanbul Adalet Sarayı’nda soruşturma dosyalarının adaletsiz dağıtıldığı iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı önceki gün düğmeye bastı.





Buna göre dosya sayısı az olan Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, Fikri ve Sınai Suçlar Bürosu, Memur Suçları Soruşturma Bürosu, Özel Soruşturma Bürosu ve Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu’ndan bazı savcılar alındı.





Savcılardan 4’ü Genel Soruşturma Bürosu’na, 5’i Müracaat ve Suçüstü Bürosu’na, 6’sı Mal Varlığına Karşı Suç Bürosu’na, 6’sı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu’na ve 3’ü Kaçakçılık ve Narkotik Bürosu’na kaydırıldı.





Ayrıca, Muhabere Bürosu’nda görevli bir cumhuriyet savcısının emekli olması ve Yasa Yolları Bürosu’nda görevli bir cumhuriyet savcısının da bu ay içerisinde emekli olacak olması nedeniyle bu bürolarda da birer savcı görevlendirildi.





Yeni iş bölümünde HSYK’nın kendi istekleri üzerine özel yetkilerini kaldırdığı Cumhuriyet Savcıları Selim Berna Altay ile Mehmet Ergül’ün yeni görev yerleri de belli oldu.





Hrant Dink soruşturmasını yürüten Altay, Genel Soruşturma Bürosu’nda görevlendirildi. Balyoz soruşturmasını yürüten Mehmet Ergül ise Kaçakçılık ve Narkotik Bürosu’nda görev yapacak.

