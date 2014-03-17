Gezi iddianamesi kabul edildi, ilk duruşma 12 Haziran'da

Gezi Parkı eylemleriyle ilgili iddianame, İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mimarlar Odası Çevre Etki Değerlendirme Kurulu 2. Başkanı Mücella Yapıcı’nın da aralarında bulunduğu iddianamede 26 şüpheli yer alıyor.

Davanın ilk duruşması 12 Haziran’da yapılacak.

Doğan Haber Aajnası'nda yer alan habere göre, Gezi Parkı'nın İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu tarafından açıldığı 8 Temmuz 2013'de meydana gelen olaylarda gözaltına alınan Taksim Dayanışması üyelerine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mimarlar Odası Çevre Etki Değerlendirme Kurulu 2. Başkanı Ayşe Mücella Yapıcı, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu, Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Beyza Metin, Mimarlar Odası İstanbul Şube Yöneticisi Ender İmrek ile Gezi Olayları platform üyesi Haluk Ağabeyoğlu’nun uzun süre olayları yönetmeleri ve planlamaları nedeniyle bir organize suç örgütü şeklini aldıkları, bu şekilde hareket ettikleri iddia edildi. Yapıcı, Çerkezoğlu, İmrek, Metin ve Ağabeyoğlu hakkında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “Toplantı ve gösteri yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek”, “Görevi yaptırmamak için direnmek” suçlarından 7,5 yıldan 29 yıla kadar hapis cezası istendi. Diğer sanıkların ise 1 yıl ile 10 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılması talep edildi. Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhçu ve DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun da arasında bulunduğu 31 kişi hakkında ise dava açılmamasına karar verildi.

'Taş ve şişelerle saldırdılar'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Taksim Dayanışma Platformu'nun sosyal medya ve internet sitesi üzerinden yapmış olduğu çağrılar üzerine Taksim Dayanışması organizesi içerisinde KESK, Halk Evleri, Dev-Lis, TMMOB ve Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği gibi kuruluşlar ile bazı siyasi parti gruplarının bir araya gelerek, Gezi Parkı içerisinde bekleyen güvenlik kuvvetlerine taş ve şişelerle saldırmaya başladığı öne sürüldü.

Güvenlik kuvvetlerinin tüm uyarılarına rağmen Gezi Parkı ve Taksim Meydanı'na girmek isteyen grupların taşlı, sopalı, molotoflu, ses bombalı, sapan ve bilyeli gibi çeşitli şekillerde polise saldırdıkları, yolları kapatıp barikat kuran gruplara karşı güvenlik kuvvetlerinin ellerinde geldiği kadar müdahale etmeye çalıştıkları iddia edildi.