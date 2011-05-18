-26 SANIKLI DAVADA ARBEDE İSTANBUL (A.A) - 17.05.2011 - Terör örgütü MLKP adına gerçekleştirilen 155 eylemden sorumlu tutulan 26 sanığın yargılandığı davada, uyarıya rağmen savunmasına devam eden sanığın salondan çıkarılmak istenmesi üzerine yaşanan arbedede bir polis yaralandı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, İstanbul 1. bölge bağımsız milletvekili adayı İbrahim Çiçek ile gazeteciler Füsun Erdoğan ve Sedat Şenoğlu'nun da aralarında bulunduğu 16 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı. ''Balyoz Planı'' davasına bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti yerine, mahkemede süren başka davalar için yeni oluşturulan heyet tarafından görülen duruşmada Başkan Ali Alçık, önce avukatların savunmasının alınacağını, daha sonra da söz verilen sanıkların tahliye taleplerini dile getirebileceklerini söyledi. Bu duruma itiraz eden, ancak itirazları kabul görmeyen sanık avukatlarınca yapılan savunmaların ardından, sanıklar tahliye istemlerine yönelik savunmalarını yaptılar. Hakkındaki suçlamaları reddeden tutuklu sanıklardan Seyfi Polat, savunmasının uzun sürmesi üzerine mahkeme heyeti başkanı Alçık tarafından savunmasını kesmesi yönünde uyarıldı. İddiaları çürütmek için savunma yapmak zorunda olduğunu belirten Polat'ın konuşmaya devam etmesi üzerine başkan Alçık, sanığın jandarma görevlilerince salondan çıkarılmasını istedi. Bu karara, diğer sanıklar, avukatlar ve izleyicilerin itiraz etmesi üzerine salonda arbede yaşandı. Bu kez tüm sanıklar ve izleyicilerin salonu boşaltması için polis ve jandarma görevlendirildi. Polisin, izleyicileri salondan çıkarmaya çalışırken zor kullandığı görüldü. Bu sırada salondan çıkarılan bir izleyicinin sandalye fırlatması sonucu bir polis memuru yaralandı. Olaya müdahale eden Çevik Kuvvet ekiplerinin cop kullanarak adliye dışına çıkardığı izleyicilerden bazıları, polis ve gazetecilerin bulunduğu alana kaldırım taşları attı. Olayların ardından sanıkların yeniden salona alındığı duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar İbrahim Çiçek, Ali Hıdır Polat, Ziya Ulusoy ve Uğur Kayacı'yı tahliye etti. Tutuklu sanıklardan Seyfi Polat'ın duruşmalardan men edilmesine karar veren heyet, duruşmayı erteledi. -İDDİANAMEDEN- İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, 2005-2006 yıllarında terör örgütü MLKP adına gerçekleştirilen 155 ayrı eylem nedeniyle, örgütün üst düzey yöneticileri oldukları iddia edilen Naci Güner, Arif Çelebi, Bayram Namaz, Sultan Ulusoy, Adem Serkan Gündoğdu, Füsun Erdoğan, Sedat Şenoğlu, İbrahim Çiçek, Ali Hıdır Polat, Ziya Ulusoy, Seyfi Polat, Mehmet Ali Polat ve Erkan Özdemir'in, ''anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye teşebbüs etmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Diğer 13 sanığın ise ''yasa dışı örgüt üyesi olmak'', ''patlayıcı madde bulundurmak'', ''sahte kimlik kullanmak'' ve ''Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet'' suçlarından 10,5 ile 45 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılması talep ediliyor.