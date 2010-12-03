-26 SAAT SONRA KURTULDU ZONGULDAK (A.A) - 03.12.2010 - Zonguldak'ta, özel kömür ocağında meydana gelen göçükte, yeni göçük riskine karşı kömürleri elleriyle baretlerine doldurarak çalışan ekipler, mahsur kalan işçiyi 26 saat sonra kurtarmayı başardı. İnağzı Mahallesi Askeri Tepe mevkisinde, özel firmanın işlettiği kömür ocağında, dün öğle saatlerinde tavan kısmından toprak ve kömür kayması sonucu oluşan göçüğün altında kalan evli ve 2 çocuk babası Çetin Kara'nın (38) kurtarılması çalışmalarında çok sayıda madenci ve kurtarma ekibi görev aldı. Özel bir kömür ocağının maden mühendisi Çağlar Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, öncelikle çalıştıkları bölgeyi güven altına almaya gayret gösterdiklerini belirterek, şöyle dedi: ''Bölge riskli olduğundan kurtarma ekipleri göçüğü elleriyle açtılar. Kömürü baretimize doldurarak yığınları kaldırdık. İçerisi çok dar bir ortam. Bu yüzden önce güvenliği düşündük. İnsanın güvenliği yoksa öldürüp almak kolay. Amacımız madencimizi canlı çıkarmaktı, yapılan çalışma sonucu kurtarıldı.'' Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekibinde görevli işçiler de madenciyi sağ kurtarmak için çaba harcadıklarını ifade ederek, ''Çalıştığımız yer dar ve tehlikeli bir alandı. Kömürü ellerimizle ve baretlerimizle temizledik. Bu kazalar madencinin kaderidir, arkadaşımızı sağ çıkardık mutluyuz'' dedi. Madencinin kurtarılmasının ardından ocak sahibi İsmail Yılmaz, işçinin ailesine ''Oğlunuzu sağ salim kurtaracağımıza söz vermiştim. Sözümde durdum, mutluyum'' diyerek ağladı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Kara'nın hayati tehlikesinin olmadığı, göçük altında kalan ayağında kan dolaşımı bozukluğu ihtimaline karşı gerekli tetkiklerin yapıldığını kaydettiler.