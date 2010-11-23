-2,6 MİLYON KİŞİ AİDS'E YAKALANDI ANKARA (A.A) - 23.11.2010 - Birleşmiş Milletler (BM) her yıl yayınladığı AIDS raporunda, 2009 yılında hastalığa yol açan virüsün (HIV) bulaştığı insan sayısının azalmaya devam ettiğini belirterek, geçen yıl 2,6 milyon kişiye HIV bulaştığını açıkladı. BM'nin AIDS ile mücadele kuruluşunun (UNAIDS) Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile ortaklaşa hazırladığı raporda, son 10 yılda düşme eğilimindeki AIDS hastalığının, 80'li yıllarda ortaya çıkışından bu yana yaklaşık 30 milyon insanın hayatını kaybettiği ve yaklaşık 60 milyon insana da HIV bulaştığı belirtildi. BM'nin AIDS ile mücadele kuruluşu (UNAIDS) Direktörü Michel Sidibe, hastalığın zirveye ulaştığı 1999'dan bu yana virüsün bulaştığı insan sayısında yüzde 19 düşüş olduğunu belirterek, bu gerilemenin sürmesinin beklendiğini kaydetti. Sidibe, hastalıktaki gerilemeye karşın bunu bir zafer olarak kabul etmemek gerektiğini, 2009'da AIDS ile mücadeleye ayrılan yatırımın ilk kez artmadığı uyarısında bulundu. Raporda vurgulanan başlıca rakamlara göre, 2009'da dünyada 2,5 milyonu 15 yaşının altında 33,3 milyon insan AIDS virüsü ile yaşıyor. 2008'de 2 milyon, 2009'da da AIDS'e bağlı olarak 1,8 milyon kişinin öldüğü belirtilen raporda, geçen yıl 1,8 milyon kişinin bu hastalıktan hayatını kaybettiği kaydedildi. 2008'de 2 milyon kişi ölmüştü. BM raporunda, 2009'da 370 bin çocuğun AIDS'li doğduğu ve Afrika Sahara altı bölgesinin yüzde 67 ile tüm dünyada HIV taşıyan insanların en çok yaşadığı yer olduğu belirtildi. 2001 ve 2009 arasında 22 Sahara altı Afrika ülkesinde HIV taşıyan insan oranı yüzde 25'ten fazla azaldı. HIV taşıyıcısı hamile kadınların yüzde 53'ünün, virüsün çocuklarına bulaşmaması için tedavi aldığı, bu rakamın 2007'de yüzde 35 olduğu kaydedilen raporda, bir önceki yıl gelişmekte olan ülkelerde 5 milyon kişinin AIDS tedavisi görmesine karşılık 2009'da 5,2 milyon kişiye AIDS tedavisi uygulandığı bildirildi. Tedaviye ihtiyacı bulunan 10 milyon kişi bu imkandan henüz yararlanamadı. Raporda, geçen yıl AIDS ile mücadeleye 15,9 milyar dolar harcandığı, 2010'daki ihtiyaçların karşılanması için fazladan 10 milyar dolar gerektiği vurgulandı.