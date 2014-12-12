2.6 milyar TL'ye yaptırılan metrodaki sızıntıya 10 TL'lik kovayla önlem!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2,6 milyar TL'ye yaptığı Kadıköy-Kartal metrosunda, su sızıntılarına istasyonlara konulan kovalarla önlem alınıyor.

Günde yaklaşık 1.5 milyon yolcuya hizmet veren Kartal-Kadıköy metrosunda, su sızıntıları nedeniyle bazı istasyonlara kovalar konuldu. 2012 yılında açıldığı sırada, "dünyanın en hızlı kazılan tüneli" şeklinde basında yer alan 22 kilometrelik hatta 16 yolcu istasyonu bulunuyor.

Kadıköy-Kartal metrosunu kullanan vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Görevlilerin herhangi bir kaza yaşanmaması için kovaların yanına uyarı levhaları koydukları görüldü.

'Su sızıntısı tehlike arz ediyor mu?'

Konuyla ilgili olarak İBB CHP Pendik Meclis Üyesi Süleyman Tarık Balyalı soru önergesi verdi.



Balyalı, Belediye Başkanlığının yanıtlaması istemiyle verdiği önergede "Kartal-Kadıköy metro hattının, Kartal durağında ki su sızıntılarının kaynağı nedir, Su sızıntıları ne kadar süreden beri devam etmektedir ve neden çözülememektedir, özellikle duvarların içinde ve tavanda ki su sızıntıları ile ilgili herhangi bir teknik rapor düzenlenmiş midir, su sızıntılarının çözümü için hangi işlemler yapılmaktadır, su sızıntıları metro hattı ve istasyon için herhangi bir tehlike arz etmekte midir?" diye sordu.