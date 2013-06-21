43 Gezi eylemcisine tutuklama talebi

Ankara'daki Gezi Parkı eylemlerinde gözaltına alınan 26 kişi, İstanbul'da ise 17 kişi savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Gezi Parkı eylemleriyle ilgili Ankara'daki gösterileri organize ettikleri ve şiddet eylemlerine katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 26 kişi, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Önceki gün soruşturma kapsamında Ankara'da 26 adrese eş zamanlı operasyonlar yapılmıştı.

İstanbul'daki Gezi Parkı eylemlerinin ardından düzenlenen operasyonda ise gözaltına alınan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ile Marksist Leninist Komünist Partisi (MLKP) üyelerinin de yer aldığı 33 kişiden 8’i dün serbest bırakılmıştı.

25 kişi "terör örgütü üyeliği" ve "kamu malına zarar vermek" gibi suçlardan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmiş, 18’i tutuklanırken, 7’si serbest bırakılmıştı.

Gezi Parkı eylemleriyle ilgili olarak İstanbul'da 2 gün önce 20 ilçedeki çok sayıda adreste gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında ESP ve MLKP'lilerin de bulunduğu 67 kişi gözaltına alınmıştı. 33 kişi adliyeye sevk edilirken, 34 kişi emniyetten serbest bırakılmıştı.

İstanbul'da 17 kişi mahkemede

İstanbul'daki Gezi Parkı olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ise 17 kişi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda 34 kişi gözaltına alınmıştı.

34 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi.

Burada Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 10. maddesiyle görevli İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince ifadeleri alınan 34 şüpheliden 17'si "örgüt üyeliği", "kamu malına zarar vermek" ve "halkı isyana tahrik" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.