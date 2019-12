-26 baro başkanından teröre kınama KONYA (A.A) - 29.09.2011 - Türkiye'de faaliyet gösteren 26 baro başkanı ortak bir açıklama yaparak, son dönemlerde artan terör eylemlerinin kaygı verici olduğu değerlendirmesinde bulundu ve saldırıları şiddetle kınadıklarını bildirdi. ''Barış ve demokrasiye davet'' başlığı altında 26 baro başkanının isminin yer aldığı ortak bildiriyi Konya Baro Başkanı Fevzi Kayacan açıkladı. Kayacan'ın, yazılı olarak duyurduğu bildiride, ''Ülkemizde son dönemlerde artan terör eylemleri kaygı vericidir. Otuz yılı aşkın süreyle acımasızca gerçekleştirilen bu eylemlerin meşru bir amacı olmadığı açıktır. Gelinen noktada kan, gözyaşı, acı ve feryat vardır. Güvenlik güçlerimize ve sivil halkımıza yönelik bu eylemleri her zaman olduğu gibi bir kez daha şiddetle kınıyoruz'' denildi. ''Ülkemizde huzur, barış ve hoşgörünün tesisi için terörün sonlandırılması gerekir'' görüşü ifade edilen bildiride şu ifadelere yer verildi: ''Bu nedenle PKK terör örgütü mensuplarına silahları bırakması çağrısında bulunuyoruz. Şiddet içeren eylemlerle bugüne değin bir sonuç elde edilemedi ve edilmeyecek. Kürt halkımızın daha özgürce yaşaması adına hareket ediliyorsa, bilinmelidir ki; bu halka en büyük zarar anılan eylemlerle verilmektedir. Yaşanılan tüm sorunların çözümü için huzurlu ve güvenli bir ortama ihtiyaç vardır. Kanın, şiddetin, nefretin, gözyaşlarının ve feryatların yaşandığı bir ortamda hiçbir sorunun çözülemeyeceği muhakkaktır. 12 Haziran 2011 genel seçimlerinden sonra gündem maddesi olacağı bilinen yeni anayasa çalışmaları her kişi ve kurumca önemsenmelidir. Birey odaklı, demokratik, hukukun üstünlüğü esasına dayanan, hak ve özgürlükler konusunda çağdaş ülkelerle paralellik arz eden bir anayasaya şiddetle ihtiyaç bulunmaktadır. Bu anayasanın yapılacağı yer elbette TBMM'dir. Bu nedenle Meclisin boykot edilmesi, alternatif mekanlar oluşturulması yönündeki eylemleri mazur ve makul görmek asla mümkün değildir." Bildiride Afyonkarahisar Baro Başkanı Turgay Şahin, Aksaray Baro Başkanı Levent Bozkurt, Balıkesir Baro Başkanı Yaşar Meyvacı, Bolu Baro Başkanı Gazanfer Günler, Burdur Baro Başkanı Yusuf Çiftçi, Bursa Baro Başkanı Zekeriya Birkan, Çankırı Baro Başkanı Erkan Köroğlu, Düzce Baro Başkanı Ali Dilber, Erzurum Baro Başkanı Mehmet Güzel, Erzincan Baro Başkanı Can Tekin, Gaziantep Baro Başkanı Mehmet Zafer Okur, Gümüşhane Baro Başkanı İsmail Taştan, Isparta Baro Başkanı Hakkı Gökmenoğlu, Kahramanmaraş Baro Başkanı Metin Doğan, Karaman Baro Başkanı Kerim Gökhan Şancı, Kastamonu Baro Başkanı Seyfettin Civelekoğlu, Kırşehir Baro Baro Başkanı Gökhan Maraş, Kütahya Baro Başkanı Sabit Özdoğlar, Malatya Baro Başkanı Eyüp Kutlubay, Nevşehir Baro Başkanı Fahri Korucu, Osmaniye Baro Başkanı Hüseyin Sezgin, Sivas Baro Başkanı Sinan Ata, Tokat Baro Başkanı Faruk Bostancı, Trabzon Baro Başkanı Mehmet Şentürk, Yalova Baro Başkanı Cevdet Bekler'in imzaları yer alıyor.