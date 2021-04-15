26. Arkadaş Z. Özger Şiir Ödülü Mustafa Torun'a verildi

Mayıs Yayınları tarafından bu yıl 26'ncısı düzenlenen Arkadaş Z. Özger Şiir Ödülü, "Yarası Olan" adlı dosyasıyla Mustafa Torun'a verildi.

Şair Arkadaş Z. Özger adına verilen ödül için Sina Akyol, Orhan Alkaya, Gökhan Arslan, Suat Çelebi ve Beste Naz Karaca'dan oluşan seçici kurul, 67 dosyayı değerlendirdi.

Ödülü "Yarası Olan" adlı dosyasıyla Mustafa Torun'a veren seçici kurul, Tuba Bozkurt'un "Kontrollü Patlama" dosyasını da Jüri Özel Ödülü'ne değer buldu.

Seçici kurul ödül alan dosyaların yanı sıra; Hüseyin Akcan, Mutlu Merve Başkaya, Onur Güzeldiyar, Ozan R. Kartal, A. Gülfem Özer, Yunus Emre Öksüz, Hakan Temiz, Anıl Fırat Tosun ve Fatma Yeşil'in adlarının anılmasını kararlaştırdı.

Ödülü kazanan dosya, ödül yönetmeliği gereğince 2021 yılı içinde telif ücreti de ödenerek kitap olarak basılacak.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ödül töreninin yeri ve tarihi ilerleyen günlerde açıklanacak.