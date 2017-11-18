253 mağazası bulunan Makro Market için tedbir kararı kaldırıldı; hacizlerin yolu açıldı

Türkiye genelinde 253 mağazası ve 6 bin 500 çalışanı bulunan Makro Market ile ilgili alınan tedbir kararı alacaklıların itirazı üzerine kaldırıldı. Böylece firma hacizlere karşı korunmasız hale geldi.

6 bin 500 kişinin çalıştığı Makro Market'in, 800 milyon lirayı aşkın borcu bulunuyor. Şirkete yönelik hacizlerin, zor durumda olan şirketi daha da güç duruma düşürmesinden endişe ediliyor.

Dinçer Gökçe’nin Hürriyet’te yer alan haberine göre, Türkiye genelinde, Makro ve Uyum ismi ile 253 mağazası bulunan ve 1.7 milyar lira cirosu olan Ankara merkezli Makro Market AŞ., geçen ay mahkemeye başvurmuştu. Şirketin, mahkemeye yaptığı konkordato başvurusu sonrası, tedbir kararı verilmişti. Ancak, aralarında bankaların da olduğu çok sayıda alacaklı, bu karar sonrası davaya müdahil oldu.

Alacaklılar: Tedbiri kaldırın

Davaya bakan Ankara 11. İcra Hukuk Mahkemesi, gelen itirazları karara bağlamak üzere bugün duruşma günü verdi. Alacaklı şirketlerin bir bölüm adına açıklama yapan avukatlar, mahkemenin verdiği tedbir kararının kaldırılmasını istedi.

Firma avukatı: Firma ortadan kalkar

Davacı şirketin avukatı ise yaptığı savunmada özetle "800 şirket ile yüz yüze görüşmeler yaptık. Gerekli ön uzlaşma ve anlaşmalar da sağlandı. Tedbir kararlarının kalkması halinde, konkordato talep eden firma ortadan kalkacak. Onbinlerce işçi mağdur olacak. Alacaklıların çoğu da mağdur olacak. Bu sebeple itirazların reddine karar verilmesini istiyoruz. Bu aşamaya kadar alacaklıların yüzde 10'u anlaştık. Tedbirlerin devam etmesi halinde bu oran yüzde 60-80'e ulaşacaktır" denildi.

Mahkeme tarafları dinledikten sonra kararını verdi. Mahkeme kararında, daha önce verdiği tedbir kararını kaldırdı. Kararda "Dava dosyasrnda verilen trim tedbirlerin kaldırılmasına, 27 Ekim 2017 tarihli tensip ve ek tensip kararlan ve 31 Ekim 2017 tarihli tedbirlerin kaldırılmasına" denildi.

İflas erteleme yasaklanınca...

Makro Market dosyasında bir kısım alacaklı vekili olan Av. Aslı Erdem karara ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti :

“Mahkemece verilen tedbirin kaldırılması kararı hukuka uygun bir karar. Zira kanunda konkordatoda taleple birlikte alacaklilar aleyhine tedbir kararı verilebilecegine dair hüküm yok. Ancak muhlet kararı ile verilebilir.

Bundan sonraki süreçte tedbir karari, ancak eğer şartlar uygun olduğuna dair raporlarla tespitler soz konusu olursa muhlet karari ile birlikte verilebilir.

Maalesef şu an uygulamada, nakit sıkıntısı içinde olan ve alacaklıların baskısından kurtulması durumunda mali durumu düzelecek olan şirketler için koruma öngören bir mekanizma yok. İflasın ertelenmesi mekanizmasını durdurulmuş olması bir çok şirketin iflasına sebebiyet veriyor."