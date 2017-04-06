250'yi aşkın yazar ve sanatçıdan ortak bildiri: 12 Eylül'de de "Hayır" dedik, bugün de "Hayır" diyoruz!

16 Nisan'da halk oylamasına sunulacak anayasa değişiklik kanununa karşı çıkan karşı çıkan 250'yi aşkın yazar ve sanatçı ortak basın toplantısıyla "Hayır" diyeceklerini açıkladı.

Aralarında Orhan Alkaya, Edip Akbayram, Ezel Akay ve Selda Bağcan'ın da bulunduğu Türkiye'nin önde gelen yazar, oyuncu, yönetmen, fotoğrafçı, şair, müzisyen, dansçı, ressam ve heykeltraşların bulunduğu grup, Taksim Point Otel'de düzenlenen basın toplantısında neden "Hayır" diyeceklerini anlatıyor. Sanatçıların ortak açıklamasında, "12 Eylül'de de 'Hayır' dedik, bugün de 'Hayır' diyoruz" ifadesi kullanılıyor.

Pelin Batu gözyaşlarıyla anlattı

Toplantıda konuşan Pelin Batu, gözyaşlarını tutamadı. "Buraya gelirken anneme yalan söyledim" diyen Batu, "Bunu söylerken gözlerim doluyor, çok üzülüyorum. Niye söyledim anneme; şiirlerimi başmak için fotokopiciye gideceğim dedim. Çünkü annem benim için korkuyor" ifadesini kullandı.

Batu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben 'Hayır' diyorum. Çünkü bu kadar çok annenin korkmasından içim ağlıyor artık. Bugün haberleri izlerken de böyle ağladığım gibi ağlıyorum. Her gün çocuklar ölüyor hiçbir şey yapamıyoruz. Her gün arkadaşlarımız, hocalarım, gazeteci arkadaşlarım içeri giriyor, hiçbir şey yapamıyoruz. Sadece izleyiciyiz. Ben izleyici olmaktan bıktım. Gece yattığımda arkadaşlarım için ne yapabilirim diyorum, müthiş suçluluk duyuyorum ve hiçbir şey yapamıyorum. Kendi korktuğumdan değil, ben korkmuyorum; ama ben annem için korkuyorum. Çünkü annemin içi parçalanıyor kızının başına bir şey geleceği için. Dolayasıyla 'Hayır' diyorum; çünkü bu ülkeyi çok seviyorum, vicdanlı bir insanım."

Edip Akbayram: Bu anayasayı reddediyorum

Sanatçı Edip Akbayram da, "50 senedir bu ülkede sanat adına bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ve biliyorum ki kardeşçesine yaşayabileceğimiz, çağdaş, demokratik, evrensel bir Türkiye için ben de 'Hayır' diyorum ve bu anayasayı reddediyorum" şeklinde konuştu.

"Normal bir yurttaşın bunların

yanında olmasına imkân var mı?"

Toplantıda konuşma yapan Füsun Demirel de, şunları söyledi:

"Ne güzel sizinle birlikte olmak. Keşke salon olsaydı bazen böyle hayallerim oluyor bazen. Olsun. Hepiniz biliyorsunuz 11 yılı geçti, ak troller tarafından linçe uğradım. Bir kısmımız. Ekonomik olarak beni gömdüler ama ayaktayız. Bir tek onurumuz kaldı ve bu onur için mücadele ediyoruz. Bu ülkede son 5 yılda yüzde 77.6 oranında çocuk istismarı yaşanmış. 2016'da 300 küsur kadın cinayeti. 2017'nin günümüze kadar olan rakamları da çok acıklı. Ortalama elli kadın cinayeti, tecavüz, istismar... Öyle bir iktidar, öyle bir ideoloji var ki 14 yıldır bundan sorumlu bakan "Bir kereden bir şey olmaz" demişti hatırlarsınız. Ve arkasından gelen bakan "Çocuklarınıza bağırmayı öğretin" dedi. Yani bu ideolojideki insanların çıkarttıkları KHK'lar, anayasalar... Bunların hiçbirinin yanında olmaya imkân yok. Normal bir yurttaşın bunların yanında olmasına imkân var mı? Toplumun geniş bir kısmının "hayır" demesini bekliyorum, çok büyük bir umudum var."

"Hayır" diyen yazar ve sanatçıların isimleri şöyle:

Nilüfer Açıkalın (Oyuncu, Yazar), Ezel Akay (Yönetmen), Tül Akbal (Eleştirmen), Edip Akbayram (Müzisyen), Onur Akın (Müzisyen), Hale Akınlı (Oyuncu), Arif Akkaya (Yönetmen), Sabahat Akkiraz (Müzisyen), Alaattin Aksoy (Ressam), Mehmet Aksoy (Heykeltıraş), Serap Aksoy (Oyuncu), Sina Akyol (Şair), Filiz Ali (Eleştirmen), Orhan Alkaya (Şair, Yönetmen), Emin Alper (Yönetmen), Nazım Alpman (Yazar), Mustafa Altıntaş (Ressam), Mustafa Altıoklar (Yönetmen), Müjde Ar (Oyuncu), Cihat Aral (Ressam), İnci Aral (Yazar), Nurdan Arca (Yönetmen), Ekrem Ataer (Müzisyen), Barış Atay (Oyuncu), Zeynep Avcı (Yazar), Övül Avkıran (Oyuncu), Orhan Aydın (Oyuncu), Çağıl Nurhak Aydoğdu (Yönetmen), Eren Aysan (Yazar), Enver Aysever (Yazar), Rutkay Aziz (Yönetmen, Oyuncu), Selda Bağcan (Müzisyen), Hayko Bağdat (Yazar), Serhan Bali (Eleştirmen), Jehan Barbur (Müzisyen), Özgür Başkaya (Yönetmen, Oyuncu), Pelin Batu (Şair, Oyuncu), Oya Baydar (Yazar), Bedri Baykam (Ressam), Ataol Behramoğlu (Şair), Cengiz Bektaş (Şair), Süreyya Berfe (Şair), Cahit Berkay (Müzisyen), Ayşe Lebriz Berkem (Oyuncu), Egemen Berköz (Şair), Zeliha Berksoy (Oyuncu, Yönetmen), Lemi Bilgin (Oyuncu, Yönetmen), Atilla Birkiye (Yazar), Baha Boduroğlu (Müzisyen), Cuma Boynukara (Yazar), Ayhan Bozkurt (Yazar), Umur Bugay (Yazar), Cüneyt Cebenoyan (Eleştirmen), Gülsüm Cengiz (Şair), Metin Cengiz (Şair), Laçin Ceylan (Oyuncu), Metin Coşkun (Oyuncu), Tuncer Cücenoğlu (Yazar), Cevat Çapan (Şair, yazar), Semih Çelenk (Yazar, yönetmen), İsa Çelik (Fotoğraf sanatçısı), Jaklin Çelik (Yazar), Haluk Çetin (Müzisyen), Turgut Çeviker (Mizah tarihçisi), Vecdi Çıracıoğlu (Yazar), Mazlum Çimen (Müzisyen), Şevket Çoruh (Oyuncu), Aydın Çubukçu (Yazar), Güvenç Dağüstün (Müzisyen), Melike Demirağ (Müzisyen), Meriç Demiray (Senaryo yazarı), İsmail Hakkı Demircioğlu (Müzisyen), Füsun Demirel (Oyuncu), Ümit Denizer (Yazar) , Ayşegül Devecioğlu (Yazar), Ece Dizdar (Oyuncu), Haldun Dormen (Yönetmen, Oyuncu), Atilla Durak (Fotoğraf sanatçısı), Refik Durbaş (Şair), Güneş Duru (Müzisyen), Sedef Ecer (Yazar), Yavuz Ekinci (Yazar), Şükrü Erbaş (Şair), Vecdi Erbay (Yazar), Füsun Erbulak (Oyuncu), Sevinç Erbulak (Oyuncu), Enver Ercan (Şair), Turgay Erdener (Müzisyen), Nimet Erdem (Yazar), Mehmet Ergen (Yönetmen), Haydar Ergülen (Şair), Halil Ergün (Oyuncu), Mahir Ünsal Eriş (Yazar), Genco Erkal (Yönetmen, Oyuncu), Zühtü Erkan (Oyuncu), Arif Erkin (Oyuncu, müzisyen), Cezmi Ersöz (Şair), Murat Ertel (Müzisyen), Yücel Erten (Yönetmen), Mehmet Esen (Oyuncu), Akın Evren (Yazar), Müjdat Gezen (Yönetmen, Oyuncu), Fatma Girik (Oyuncu), Dilek Gökçin (Yönetmen), Güney Zeki Göker (Oyuncu), Yasemin Göksu (Müzisyen), Mehmet Güleryüz (Ressam), Ahmet Gülhan (Oyuncu), Gülümser Gülhan (Oyuncu), Semih Gümüş (Yazar), Yaşar Gündem (Yönetmen, Oyuncu), Selma Güneri (Oyuncu), Tarık Günersel (Şair), Erdal Güney (Müzisyen), Mahir Günşiray (Oyuncu, Yönetmen), Sadık Gürbüz (Müzisyen), Selma Gürbüz (Ressam), Kemal Gökhan Gürses (Karikatürist), Defne Halman (Oyuncu), Haluk Işık (Yazar), Cem İdiz (Müzisyen), Tevfik İhtiyar (Yayıncı), Özdemir İnce (Şair), Ülker İnce (Çevirmen), Cemil İpekçi (Tasarımcı), Handan İpekçi (Yönetmen), Müge İplikçi (Yazar), Zehra İpşiroğlu (Yazar), Küçük İskender (Şair), Balkan Naci İslimyeli (Ressam), Hicri İzgören (Şair), Şefik Kahramankaptan (Eleştirmen), Arife Kalender (Şair), Suna Kan (Müzisyen), Vivet Kanetti (Yazar), Turgay Kantürk (Şair, Yönetmen), Hüseyin Karabey (Yönetmen), Tolga Karaçelik (Yönetmen), Mesut Kara (Yazar), Çerkes Karadağ (Fotoğraf sanatçısı), Karin Karakaşlı (Yazar), Sema Kaygusuz (Yazar), Nesrin Kazankaya (Yönetmen, Oyuncu), Ercan Kesal (Yazar, Oyuncu), Tuğrul Keskin (Şair), Arif Keskiner (Yapımcı, Yazar), Emre Kınay (Oyuncu), Güven Kıraç (Oyuncu), Rıza Kıraç (Yazar), Kemal Kocatürk (Yönetmen, Oyuncu), Macit Koper (Yönetmen, Oyuncu), Komet (Ressam), Mustafa Köz (Şair), Ayşe Kulin (Yazar), Jülide Kural (Oyuncu), Nilgün Kurt (Yapımcı), Akif Kurtuluş (Şair), Namık Kuyumcu (Şair), Pınar Kür (Yazar), Zülfü Livaneli (Müzisyen, Yazar, Yönetmen), Sami Berat Marçalı (Yönetmen, Yazar), Orçun Masatçı (Yönetmen), Bejan Matur (Şair), Ahmet Mekin (Oyuncu), Murat Meriç (Eleştirmen), Ayşe Emel Mesci (Yönetmen), Mirza Metin (Oyuncu, Yönetmen), Şükran Moral (Görsel sanatçı), Murat Morova (Ressam), Murathan Mungan (Şair, Yazar), Cavit Nacitarhan (Yayıncı), Abdullah Nefes (Yazar), Özdemir Nutku (Yazar), Erkan Oğur (Besteci), Nazlı Ongan (Tasarımcı), Zeynep Oral (Yazar), Kemal Oruç (Yazar), Işık Öğütçü (Yazar), Feryal Öney (Müzisyen), Aslı Öngören (Oyuncu), Taner Öngür (Müzisyen), Fenni Özalp (Tasarımcı), Vedat Özdemiroğlu (Yazar), Levent Özdilek (Oyuncu, Yönetmen), Cengiz Özek (Yönetmen), Işıl Özgentürk (Yazar), Yavuz Özkan (Yönetmen), Yeşim Özsoy (Yönetmen), Zeynep Özyağcılar (Oyuncu), Adnan Özyalçıner (Yazar), Zeyno Pekünlü (Görsel sanatçı), Özdem Petek (Yapımcı), Barış Pirhasan (Yönetmen, Şair), Enis Rıza Sakızlı (Yönetmen), Vedat Sakman (Müzisyen), Tilbe Saran (Oyuncu), Meltem Savcı (Oyuncu), Ahmet Say (Yazar), Vecdi Sayar (Eleştirmen, Sanat yönetmeni), Seçkin Selvi (Eleştirmen), Suavi (Müzisyen), Gülriz Sururi (Oyuncu, Yönetmen), Ferhan Şensoy (Yazar, Yönetmen, Oyuncu), Nur Sürer (Oyuncu), Yusuf Taktak (Ressam), Cihat Tamer (Oyuncu), Ülkü Tamer (Şair), Tuğrul Tanyol (Şair), Zeynep Tanbay (Dansçı, Koreograf), Tevfik Taş (Şair), Alin Taşçıyan (Eleştirmen), Orhan Taylan (Ressam), Latife Tekin (Yazar), Ahmet Telli (Şair), Mehmet Teoman (Müzisyen), Ferhat Tunç (Müzisyen), Dilek Türker (Oyuncu), Melek Ulagay (Yönetmen), Umay Umay (Müzisyen, Yazar), Cem Uslu (Oyuncu, Yönetmen), Murat Uyurkulak (Yazar), Muhammet Uzuner (Oyuncu), Ahmet Ümit (Yazar), Ahmet Haluk Ünal (Yönetmen), Levent Üzümcü (Oyuncu), Cüneyt Yalaz (Yönetmen, Oyuncu), Ragıp Yavuz (Yönetmen), Nejat Yavaşoğulları (Müzisyen), Işık Yenersu (Oyuncu), Vedat Yeniçeri (Yayıncı), Selahattin Yıldırım (Yazar), Vedat Yıldırım (Müzisyen), Oylum Yılmaz (Yazar), Iraz Yöntem (Oyuncu), Özcan Yurdalan (Fotoğraf sanatçısı), Şanar Yurdatapan (Müzisyen), Hüseyin Yurttaş (Şair), Fırat Yücel (Eleştirmen), Alican Yücesoy (Oyuncu), C. Hakkı Zariç (Şair), Berfin Zenderlioğlu (Yönetmen, Oyuncu) Emre Zeytinoğlu (Ressam), Irmak Zileli (Yazar)