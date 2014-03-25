25.03.2014 - Avrupa basınından özetler

Bulgaristan'dan Standart gazetesi Kırım krizinde Rusya'nın sergilediği tavrı mercek

altına alıyor. 'Rusya Soğuk Savaş istedi' başlıklı yorum şöyle:

"Rusya her yerde üsleri olan, askerî açıdan güçlü bir ülke, bu nedenle şu sıralar

Kırım'ı başka bölgelerin de takip edip etmeyeceği sorusunun yanıtını kimse bilmiyor.

Hiç kimse yeni bir Soğuk Savaş istemiyordu, ancak Rusya bunu istedi ve oldu. Rusya

Devlet Başkanı Vladimir Putin ABD ve AB'den ayrılma kararı alarak, Rusya, Çin ve

Hindistan'ın dünyanın geri kalanıyla karşı karşıya olduğu, iki kutuplu bir dünya

kurmaya çabaladı ve bunu başardı. Rusya'nın askerî açıdan güç gösterileri sergilediği

dünyanın hiç de iyi bir istikamete gitmediği kesin."

İtalya'dan Corriere della Sera gazetesi ise Kırım

krizinin ardından AB'nin Rusya'ya

enerji bağımlılığını azaltma girişimlerine yer veriyor yorum sütunlarında. Batılı

ülkelerin Moskova'ya yönelik yaptırım kararının, kısa süre içinde enerji sorununu

gündeme getirebileceğini belirten gazete şöyle devam ediyor:

"Önde gelen kalkınmanın eşiğindeki ülkeler Rus tarafının alaycı tavrına rağmen

yaptırımlara sıcak bakmamalarına rağmen, ABD Başkanı Barack Obama mali ve olası

ticaret alanındaki kısıtlamaların ellerinde ürkütücü bir koz olacağı konusunda ısrar etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı devam ederse, Avrupa'nın yaptırımları

daha da sertleştirmeye hazır olması gerekiyor. O zaman bu, stratejik önemdeki enerji

sektörünü de etkileyebilir. Batılı ülkeler, özellikle de Almanya ve İtalya, Rus

doğalgazına bağımlılığı azaltmak için ortak bir çaba içinde. Washington enerjiye

erişimi çeşitlendirme konusunda yardıma hazır görünüyor."

Bugünkü gazetelerin yer verdiği bir başka önemli konu ise Fransa'da yerel seçimlerin

ilk turunda aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin sağladığı başarı. İspanya'nın sol liberal El

Pais gazetesi, 'Fransızlar Hollande'ı cezalandırıyor' başlıklı yorumda şu görüşleri

savunuyor.

"İlk tur seçimlerden sonra iki sonuç gayet açık: Fransızlar Cumhurbaşkanı François

Hollande hükümetine karşı sabrını kaybediyor ve aşırı sağcı Ulusal Cephe ilerliyor.

Seçmenler hayal kırıklığına uğradı çünkü Hollande güvenilirliğini yitirdi. Ülkenin

zayıflayan ekonomisi Cumhurbaşkanı'nın verebilecek durumda olmadığı ivmeye

ihtiyaç duyuyordu. Kısa bir süre önce ilan edilen önlemler etkisini göstermiyor.

Ekonomi politikaları konusunda, izlenen bir çizgi olmadığı duygusu hâkim.

Sosyalistler'in seçimlerdeki yenilgisi beklenen hükümetteki değişikliği hızlandırabilir."

Sol liberal Liberation gazetesi ise aynı konuyla ilgili yorumunda şu görüşte:

"Solcuların yenilgisi ilk aşamada seçmenlerinin bir kısmını kaybeden

Cumhurbaşkanı'nın yenilgisi. Cumhurbaşkanı şimdi buna tepki göstermek zorunda.

Ancak bunun için gerekli hareket alanına sahip değil. Bu yılın başında açıklanan

ekonomik hedefler hükümet politikasına bir yön tayin etti. Şimdi bu hedefler

sarsılamaz. François Hollande bütçe sıkışıklığı ve Avrupa'ya yönelik

yükümlülükleriyle uyumlu olacak yeni yollar bulmak zorunda. Sadece bir sonraki ekibi

için doğru politikacıları değil, aynı zamanda son iki yıldır eksikliği duyulan somut

stratejiyi de bulmak zorunda."