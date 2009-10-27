2500 kişinin işine son verilecek

Daha önce 34 bin kişinin işine son veren ABD'li Caterpillar şirketi, şimdi de 2 bin 500 personeli daimi olarak işten çıkaracak.



Dünyanın en büyük inşaat ve madencilik sektörü ekipmanları üreticisi Caterpillar, ABD'de 2 bin 500 çalışanın işine daimi olarak son vereceğini ve bu kişilere kıdem tazminatlarının ödeneceğini açıkladı.



Şirket, daha önce işlerine son verdiği 550 kişinin ise tekrar çalışmaya başladığını ya da 2010 yılından önce çalışmaya başlayacaklarını belirtti.



Caterpillar'ın Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jim Owens, ''Küresel ekonomide düzelme işaretlerinin işten çıkarılmış bir grubun çalışmaya dönmesine izin vermesinden memnunuz. Ancak, 2004-2008 dönemindeki rekor talebe yakın olmadığımızı hatırlatmak önemli'' dedi.



Şirket, geçen yıl üçüncü çeyreğe göre bu yıl üçüncü çeyrekte karının yüzde 54 azalmasına rağmen, beklentilerin üzerinde 404 milyon dolar kar etmişti. Gelirleri ise aynı çeyrekte yüzde 44 düşerek 7,3 milyar dolar olan şirket, gelecek yıl gelirlerinin yüzde 10-25 artmasını beklediğini kaydetmişti.



Küresel çapta 94 bin kişiye istihdam sağlayan Caterpillar, geçen yıl küresel ekonomik krizin şirketin ekipmanlarına olan talebi düşürmesi yüzünden 34 bin çalışanın işine son vermişti.

