-250 TÜRK ARA BÖLGEDE KAHİRE (A.A) - 21.02.2011 - Libya'nın Bingazi kentinden Mısır sınırına ulaşan 250 kadar Türk vatandaşının, ara bölgede oldukları bildirildi. Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği yetkilileri, tahliye edilen Türklerin Mısır'a girmesi için işlemlerin gece geç saatlerde tamamlanacağını açıkladılar. İskenderiye Başkonsolosluğu tarafından, Mısır-Libya sınırındaki Marsamatruh kentinde 5 adet otobüs bekletildiği belirtildi. Libya'dan tahliye edilen Türklerin, THY'nin göndereceği bir uçakla yarın İskenderiye'nin Burc El Arab Havaalanı'ndan öğle saatlerinde İstanbul'a gitmeleri bekleniyor.