250 kilometrekarelik buzdağı Kanada'da!

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Kanada Sahil Güvenliği Buz Operasyonları Şefi Dan Frampton, kopuşu 5 Ağustos 2010'da NASA tarafından saptanan buzdağının, geçen hafta Hudson Körfezi'ne geldiğini, şu anda da Labrador'un kuzey sahillerinden izlenebilir şekilde yaklaştığını açıkladı.Eyalet sahillerindeki dağınık birçok adanın iki katı büyüklüğündeki buzdağının ne olacağını söylemek için erken olduğunu kaydeden Frampton, "Sahilleri tehdit eder boyuta geldiğinde, kırma operasyonu da dahil birtakım önlemler alınacak. Ancak şu an bu tür bir tehlike yok" dedi.Buzdağının bölgede en az 10 ay kadar tehlikesiz pozisyonda kalabileceğini tahmin ettiklerini belirten Frampton, "Bu bizim için de ilk ve önemli deneyim olacak" diye konuştu.