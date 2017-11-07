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250 bin liralık otomobili böyle çaldılar

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Yıldırım ilçesinde, park halindeki 250 bin liralık lüks otomobili düz kontak yaparak çalıştırıp çalan hırsız, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi

07 Kasım 2017 14:40

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın Yıldırım ilçesinde, park halindeki 250 bin liralık lüks otomobili düz kontak yaparak çalıştırıp çalan hırsız, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis, hırsız ile ona gözcülük yapan şüpheliyi arıyor.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Beyazıt Caddesi\'nde gece saatlerinde meydana geldi. A.K.\'ye ait, park halindeki 16 LBE 44 plakalı 250 bin liralık otomobilin yanına gelen şüphelilerden biri, çevreyi gözetlemeye başladı. Diğer şüpheli ise bu sırada son model otomobilin sürücü kapısını açarak araca bindi. Otomobili, düz kontak yaparak çalıştıran şüpheliler, araçla kaçtı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.
Otomobilinin  çalındığını sabah fark eden A.K., durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, aracı çalan hırsız ve kendisine gözcülük yapan arkadaşını arıyor.

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