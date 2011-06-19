-25 YILLIK KAN DAVASI SONA ERDİ MUŞ (A.A) - 19.06.2011 - Muş'ta merkeze bağlı Yoncalıöz köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 1 kişinin ölmesiyle başlayan ve 25 yıldır süren kan davası, barış yemeğiyle sona erdi. Muş'ta sözü geçen kişilerin girişimleri sonucu, Aşur ve Soysal aileleri, Yoncalıöz köyü meydanında kurulan çadırda verilen yemekte bir araya getirilerek barıştırıldı. Barış yemeğine, AK Parti Muş Milletvekili Faruk Işık, İl Genel Meclisi Başkanı Muhsin Yiğit, İl Müftüsü Hasan Atlı, bazı ilçe ve belde belediye başkanlarıyla siyasi parti il başkanları ve vatandaşlar da katıldı. Kur'an-ı Kerim okunduğu ve barış duasının yapıldığı yemekte, köylülere hitap eden Muş İl Müftüsü Hasan Atlı, toplumda birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekti. Toplumda huzuru bozan, haksızlık ve huzursuzluğu getiren kavga ve şiddetin olmaması için herkesin dua etmesini isteyen Atlı, ''Hiç kimse isteyerek bir aileden veya bir anne babadan dünyaya gelmemiştir. Cenab-ı Allah dilediği için biz bir aileden, bir kabileden ve bir milletten dünyaya gelmişiz. Farklı milletlerden olmamız, insanların üstünlüğü anlamına gelmez. İnsanların en hayırlısı, Allah'a en yakın olandır'' şeklinde konuştu. ''İslam'' kelimesinin, ''barış'' anlamına geldiğini vurgulayan Atlı, ''Müslümanların, 'barış meleği' olması lazımdır. Daima ve her ortamda barışı, kardeşliği, birlik ve beraberliği yaymamız gerekir. Cahiliye adeti olan bir takım kavgalara ve ölümlere sebebiyet vermemek için bazı şeyleri yerli yerine oturtmalıyız. Toplumumuzda birlik ve beraberliği sağlamak için Müslümanlar olarak çok büyük çaba sarf etmeliyiz'' diye konuştu. Yemekte, daha sonra Aşur ve Sosyal aileleri, Kuran-ı Kerim'in altından geçerek el sıkışıp barıştılar.