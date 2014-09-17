İnternet sitelerinin sayısı 25 yılda 1 milyarı geçti

World Wide Web'in bulunuşunun üzerinden geçen 25 yıl sonra, dünya genelindeki internet sitelerinin sayısı 1 milyarı geçti. bir günde gönderilen e-mail sayısı ise 170 milyarın üzerinde.

DW'nin internetlivestats.com sitesine dayandırdığı haberine göre, ölçümün yapıldığı çarşamba gününe kadar aktif internet sitesi sayısı 1 milyar 60 milyon civarında. İnternetin babası sayılan İngiliz fizikçi Tim Berners-Lee haberi Twitter hesabından duyurdu.

Berners-Lee, 12 Mart 1989 tarihinde İsviçre'deki araştırma merkezi CERN'deki şefine World Wide Web konusundaki fikrini sunduğunda amacı, araştırmacılar arasında bilgi

alışverişini kolaylaştırmaktı. Bu tarih artık internetin doğum günü olarak kabul ediliyor. 59 yaşındaki araştırmacı projesiyle günümüzde milyarlarca insanın iletişimini mümkün kılan internetin temellerini atmıştı.

Günümüzde artık internet günlük hayatın ayrılmaz bir parçası gibi. Sitede yer alan habere göre, sadece salı günü Google'da 3 milyar 100 milyon arama yapıldı. 170 milyardan fazla e-mail gönderildi. Günümüzde 2 milyar 970 milyon internet kullanıcısı

olduğu belirtiliyor. Ancak 3 milyar sınırı çok yakında aşılabilir.