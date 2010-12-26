-2,5 YIL ÖNCE BALIK AVLAMAK İÇİN DENİZE AÇILMIŞTI TİRE (A.A) - 26.12.2010 - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaklaşık 2,5 yıl önce balık avlamak için denize açılan ve kayboldu sanılırken Yunanistan makamlarınca ''insan kaçakçılığı'' suçlamasıyla tutuklandığı ortaya çıkan Eray Dalkıran'ın ailesi, 2,5 yıldır kendisine kavuşacakları günü bekliyor. Eray Dalkıran'ın (26) babası Ülfet Dalkıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun 2008 yılında balık avlamak için denize açıldıktan sonra ortadan kaybolduğunu ve bir süre kendisinden haber alamadıklarını söyledi. Daha sonra Eray Dalkıran'dan gelen telefonla, denize açıldığı botun motorunun bozulması sonucu sürüklendiğini ve Yunan sahil güvenliği tarafından yakalanarak tutuklandığı bilgisine ulaştıklarını aktaran baba Dalkıran, 2,5 yıldır oğlunun serbest bırakılacağı günü beklediklerini ifade etti. Oğlunun serbest bırakılması ya da Türkiye'ye iade edilmesi için bir çok kuruma başvurduklarını ancak herhangi bir sonuç alamadıklarını dile getiren Dalkıran, bu konudaki girişimlerini sürdürdüklerini vurguladı. -''2 YILDIR MAHKEMEYE ÇIKARILMIYOR''- İlk olarak Horidollos Cezaevi'ne konulan ve daha sonra Gümülcine'deki bir cezaevine nakledilen oğlunun 2,5 yıldır suçsuz yere tutuklu bulunduğunu öne süren Ülfet Dalkıran, iade edilmesi için şart koşulan mahkeme sürecinin bilinçli olarak uzatıldığını iddia ederek, 2 yıldır mahkemeye çıkarılmadığını ileri sürdü. Baba Dalkıran, ''Eray'ın iadesini talep ettiğimizde bize mahkemesi sonuçlanmadan iade edilmeyeceğini söylediler. Ama 2 yıldır Eray'ı mahkemeye bile çıkarmadılar. Artık onun 2,5 yıldır kasten bekletildiğine inanıyoruz'' dedi. Oğullarından son iki aydan bu yana haber alamadıklarını da belirten Ülfet Dalkıran, şunları söyledi: ''Oğlumla daha önce telefonda çok kısa da olsa görüşebiliyorduk. Ama yaklaşık 2 aydır oğlumdan hiçbir haber alamıyoruz. Ne yapacağımızı, nereye başvurmamız gerektiğini şaşırdık. Oğlumu daha önce Horidollos Cezaevi'nden Gümülcine'ye nakletmişlerdi. En son duyduğumuza göre Gümülcine'den de nakletmişler ama nereye gittiğini, nerede olduğunu dahi bilmiyoruz. Devletimizden oğlumuza sahip çıkmasını bekliyoruz.'' Kuşadası'ndaki bir otelde şoför olarak çalıştığı ve izin gününde balık avı için açıldığı denizde motorunun bozulması üzerine denizde sürüklendiği belirtilen Eray Dalkıran, Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından ''insan kaçakçılığı'' ile suçlamasıyla yakalanmasının ardından 5 Mayıs 2008'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulmuştu.