T24 LogoT24 Logo
Yaşam

25 yıl kesinleşmiş cezası olan hükümlü, tek yumurta ikizinin kimliğiyle 10 yıl kaçmış

22 Mayıs 2021 18:45

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, 2011 yılından beri 'Kasten öldürme' ve 'Silahla tehdit' suçlarından hakkında 25 yıl kesinleşmiş cezasıyla aranan Hüseyin Uygun, tek yumurta ikizine ait kimlikle yakalandı.

Hüseyin Uygunhükümlütek yumurta ikizi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24