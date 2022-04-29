25. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali afişi hazır!

Bu yılki teması Kadınların Mirası olarak belirlenen, 26 Mayıs – 5 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek 25. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin afişi duyuruldu. Festival afişi Janet Eke ve Kerim Can Kara'nın tasarımıyla Mareliber tarafından hazırlandı.

Festival 26 Mayıs’ta Onur Ödülü, Bilge Olgaç Başarı Ödülü, Genç Cadı Ödülü ve Tema Ödülü’nün sahiplerine verileceği açılış töreniyle başlayacak. Bu yıl Onur Ödülü oyuncu Şerif Sezer’e, Bilge Olgaç Başarı Ödülleri oyuncular Neşe Yulaç, Ayşenil Şamlıoğlu ve yapımcı Anna Maria Aslanoğlu’na, Genç Cadı Ödülü ise oyuncu Nazlı Bulum’a verilecek. 5 Haziran’a dek sürecek festival Ankara’da sinemaseverleri ağırlayacak. Ayrıca programda yerli ve uluslararası konuklarla söyleşiler, paneller ve gösterimlerin ardından sohbetler de yer alacak.

Dünyanın dört bir yanından yönetmen koltuğunda kadınların oturduğu filmlerin sinemaseverlerle buluşacağı festival programı ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 25 yıldır olduğu gibi bu yıl da dünyanın çeşitli ülkelerinden kadın sinemacıların filmleriyle izleyicilerini buluşturmayı planlıyor. Bu yıl festivalde, İspanya’dan Hindistan’a, Ukrayna’dan Vietnam’a kadar 60’ı aşkın kadın yönetmenin filmi gösterilecek. Festivalde gösterilecek filmler arasında ünlü yönetmen Icíar Bollaín’in San Sebastian’da prömiyerini yapan ve En İyi Bask Filmi Ödülü’nü alan son yapımı Maixabel de yer alıyor. Film, siyasi bir cinayete kurban giden eşinin katiliyle “herkes ikinci bir şansı hak eder” diyerek yüzleşen Maixabel Lasa’nın gerçek hayat öyküsüne dayanıyor. Romanyalı oyuncu ve yönetmen Alina Grigore’nin San Sebastian Film Festivali’nden En İyi Film Ödülü ile dönen filmi Mavi Ay (Blue Moon) ise Romanya’nın kırsal bir bölgesinde yaşayan Irina ve sorunlu ailesinin ilişkisinden yola çıkarak karmaşık aile ilişkilerini sorguluyor.

Hindistanlı yönetmen Payal Kapadai’nin Cannes’da En İyi Belgesel Ödülü’nü alan filmi Hiçbir Şey Bilmediğimiz Bir Gece (A Night of Knowing Nothing) ise uzaktaki sevgilisine mektuplar yazan üniversite öğrencisi L ve mektupları üzerinden Hindistan’ın toplumsal ve politik atmosferinin değişimine eleştirel bir bakış geliştiriyor.

Kateryna Gornosta’nın geçen yılki Berlin Film Festivali’nde prömiyerini yapan filmi Stop – Zemlia ise günümüz Ukraynası’nda bir büyüme hikayesine odaklanıyor. Gornosta’nın kendi hikayesiden yola çıktığı filmde, içine kapanık bir genç olan Masha’nın kendini keşfetme öyküsü öne çıkıyor. Festivalde seyirciyle buluşacak başka bir büyüme hikayesi ise Vietnam’dan. Ha Le Diem’in filmi Children of the Mist, kadınların çocuk yaşta evlendirildikleri Kuzey Vietnam’ın dağlık bölgesinde yaşayan 13 yaşındaki Di’nin hikayesine odaklanıyor.

Festivalde uluslararası filmlerin yanısıra Türkiyeli yönetmenler Ceylan Özgün Özçelik ve Senem Tüzen’in yeni filmleri de yer alıyor. Ceylan Özgün Özçelik’in Cadı Üçlemesi’nin ikinci filmi 15+, kendilerine şiddet uygulayan kocalarını öldüren Aylin ve Havva’nın mektuplarını takip eden deneysel bir belgesel. Ana Yurdu’yla tanınan Senem Tüzen’in Adam Isenberg ve Noah Amir Arjomand ile birlikte yönettiği, 41. İstanbul Film Festivali’nin Ulusal Belgesel Yarışması’ndan En İyi Film Ödülü ile dönen Eat Your Catfish ise ALS’li Kathryn’in gözünden bocalayan bir aile portresi çiziyor.

Ayrıca bu yıl festival programı kapsamında gösterilecek filmler arasında Berlin Uluslararası Film Festivali’nin ödüllü filmleri de bulunuyor. Berlinale’de büyük ödül Altın Ayı’yı kazanan Carla Simón imzalı Alcarràs, Natalia López’in yönettiği Jüri Özel Ödüllü Robe of Gems, Kaltrina Krasniqi’nin ilk uzun metrajlı kurmaca filmi olan Vera Dreams of the Sea ile Nina Menkes’in çok ses getiren filmi Beynimiz Yıkanmış Ankara’da Uçan Süpürge ile izleyicisiyle buluşacak.