'25 terörist Türkiye’den geçerek Avrupa'ya sızacak'

T24 - Fransız istihbaratı günlerdir Avrupa’yı tetikte bekleten terör saldırısı için 25 teröristin Pakistan’dan yola çıktığını ve Türkiye’den geçerek kıtaya geleceklerini söyledi.



Fransız Basın Ajansı AFP’ye konuşan üst düzey bir yetkili, Türkiye’nin teröristler için ciddi bir geçiş yolu haline geldiğine dikkat çekti. İtalya’da ve Norveç’te geçen ay terör saldırısı hazırlığı içerisinde oldukları gerekçesiyle tutuklanan El Kaide militanlarının da Pakistan’da eğitim alıp Türkiye üzerinden Avrupa’ya geldiği ortaya çıkmıştı.





15-20 Türk militan var



Amerikan Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, “Amerikalı ve Avrupalı teröristler Batı kültürünü ve nasıl güvenlik önlemleri aldığımızı iyi tanıyor. Bu da saldırıların başarı olasılığını artırıyor” dedi. Pakistan’ın aşiret bölgelerinin eski güvenlik şefi Mahmud Şah da ajanslara verdiği demeçte bu yabancı askerler arasında Türkler’in de olduğuna dikkat çekti. Şah “Üç-dört aydır, Almanya’dan geldiklerini söyleyen insanlar olduğunu duyuyoruz. Bazıları bunların Türk olduğunu veya Türklere benzediğini veya belki de Almanya’daki Türkler olduğunu söylüyorlar” dedi. Şah, bu grubun 15-20 kişiden oluştuğunu zannettiklerini söyledi. Almanya Federal Suç Polisi, son yıllarda militanlık eğitimi almak için Almanya ’dan 220 kişinin gittiğine dair “göstergeler” olduğunu, bunlardan yarısının Almanya’ya geri döndüğünü düşünüyor.



Avrupa’daki terör alarmı ile ilgili dün Avrupa Birliği de ilk kez açıklama yaptı. AB’nin terörle mücadele koordinatörü Gilles de Kerchove, “Tehdit gerçek. Aksi takdirde yetkililer halkı paniğe sürüklemezdi” dedi.





Fransa da uyardı



Fransa ise İngiltere’ye seyahat edecek vatandaşlarını uyarırken, burada saldırı gerçekleşmesinin çok muhtemel olduğunu söyledi. Fransa İçişleri Bakanı Brice Hortefeux, “Avrupa’da şu anda bir terör tehdidi var. Bu tehdit abartılmamalı, ama hafife de alınmamalı” diye konuştu.







