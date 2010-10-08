T24 LogoT24 Logo
Gündem

'25 terörist Türkiye’den geçerek Avrupa'ya sızacak'

Fransız istihbaratı 25 teröristin Pakistan’dan yola çıktığını ve Türkiye’den geçerek kıtaya geleceklerini söyledi...

08 Ekim 2010 03:00

T24 - Fransız istihbaratı günlerdir Avrupa’yı tetikte bekleten terör saldırısı için 25 teröristin Pakistan’dan yola çıktığını ve Türkiye’den geçerek kıtaya geleceklerini söyledi.

Fransız Basın Ajansı AFP’ye konuşan üst düzey bir yetkili, Türkiye’nin teröristler için ciddi bir geçiş yolu haline geldiğine dikkat çekti. İtalya’da ve Norveç’te geçen ay terör saldırısı hazırlığı içerisinde oldukları gerekçesiyle tutuklanan El Kaide militanlarının da Pakistan’da eğitim alıp Türkiye üzerinden Avrupa’ya geldiği ortaya çıkmıştı. 


15-20 Türk militan var

Amerikan Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, “Amerikalı ve Avrupalı teröristler Batı kültürünü ve nasıl güvenlik önlemleri aldığımızı iyi tanıyor. Bu da saldırıların başarı olasılığını artırıyor” dedi. Pakistan’ın aşiret bölgelerinin eski güvenlik şefi Mahmud Şah da ajanslara verdiği demeçte bu yabancı askerler arasında Türkler’in de olduğuna dikkat çekti. Şah “Üç-dört aydır, Almanya’dan geldiklerini söyleyen insanlar olduğunu duyuyoruz. Bazıları bunların Türk olduğunu veya Türklere benzediğini veya belki de Almanya’daki Türkler olduğunu söylüyorlar” dedi. Şah, bu grubun 15-20 kişiden oluştuğunu zannettiklerini söyledi. Almanya Federal Suç Polisi, son yıllarda militanlık eğitimi almak için Almanya ’dan 220 kişinin gittiğine dair “göstergeler” olduğunu, bunlardan yarısının Almanya’ya geri döndüğünü düşünüyor. 

Avrupa’daki terör alarmı ile ilgili dün Avrupa Birliği de ilk kez açıklama yaptı. AB’nin terörle mücadele koordinatörü Gilles de Kerchove, “Tehdit gerçek. Aksi takdirde yetkililer halkı paniğe sürüklemezdi” dedi. 


Fransa da uyardı

Fransa ise İngiltere’ye seyahat edecek vatandaşlarını uyarırken, burada saldırı gerçekleşmesinin çok muhtemel olduğunu söyledi.  Fransa İçişleri Bakanı Brice Hortefeux, “Avrupa’da şu anda bir terör tehdidi var. Bu tehdit abartılmamalı, ama hafife de alınmamalı” diye konuştu.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24