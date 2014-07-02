25 Suriyeli kaldıkları mahalleden tahliye edildi

Gaziantep'te, Suriyelilerin sokakta top oynayan çocukları döner bıçağıyla kovaladığı iddiası mahalleliyi sokağa döktü. Toplanan mahalleli Suriyelileri dövmek istedi. Polis grubu sakinleştiremeyince 25 Suriyeliyi mahalleden tahliye etti.

Olay, gece saatlerinde Karayılan Mahallesi Zeynel Abidin Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, dükkanlarda kalan Suriyeliler, sokakta top oynayan çocukları gürültü yaptıkları gerekçesiyle döverek döner bıçaklarıyla kovaladı.

Olayı duyan mahalle sakinleri de toplanarak Suriyelilerin yaşadıkları dükkanları ve evleri bastı. Üzerlerine kepenkleri kapatarak mahallelinin elinden kurtulan Suriyeliler, polisi arayarak yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi çevre güvenliği alarak vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı.

Çevik kuvvet geldi

Ekipler, kalabalığı engelleyemeyince olay yerine çevik kuvvet polisi sevk edildi. Sokakta rahat gezemediklerini ve ailelerinin başına bir şey gelmesinden korktuğunu söyleyen mahalleli, Suriyelilerin mahalleyi boşaltmasını istedi. Bunun üzerine 25 Suriyeli güvenlik önlemi altında polis araçlarına bindirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kamplara gönderilecekler

Emniyet müdürlüğünde ifadeleri alınan Suriyelilerin mülteci kamplarında boş yer olması halinde buralara gönderileceği belirtildi. Mahalledeki güvenlik önlemler ise sürdürülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.