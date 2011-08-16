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Ekonomi

25 noktaya ivmeölçer yerleştirildi İSTANBUL (A.A)

16 Ağustos 2011 14:10

-25 noktaya ivmeölçer yerleştirildi İSTANBUL (A.A) - 16.08.2011 - Turkcell, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü işbirliğinde (KRDAE) ''Deprem Bilgi Sistemi Projesi'' kapsamında 25 noktada baz istasyonlarına ivmeölçer yerleştirdi. Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye çapında Kandilli Rasathanesi tarafından belirlenen noktalara yerleştirilen ivmeölçer sayısı yıl sonuna kadar 41'e, 3 yıl içinde de yaklaşık 120'ye ulaşacak.  Kıyı bölgelerindeki Turkcell baz istasyonlarına yerleştirilen ivmeölçerler ile depremin yanı sıra Kandilli'nin yeni hayata geçirdiği ''Tsunami Erken Uyarı Sistemi''ne de bilgi aktarımı sağlanıyor.  Turkcell-Kandilli Rasathanesi işbirliğiyle gerçekleştirilen proje ile baz istasyonlarına yerleştirilen ivmeölçerler kuvvetli yer hareketi verilerini kaydediyor. Kaydedilen bilgiler Turkcell 3G teknolojisi ile gerçek zamanlı olarak Kandilli Rasathanesine ve gerekirse yetkili kurumlara, modem üzerinden iletilecek. Kuvvetli yer hareketlerini kaydeden ivmeölçerlerin baz istasyonlarına konulması ile depremin olduğu konum ve büyüklük belirleme süresi ve hassasiyeti de artacak. Bununla birlikte deprem şiddet haritalarının çok kısa sürelerde oluşturulması ve paylaşılması mümkün olacak.

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