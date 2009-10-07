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Kültür-Sanat

2,5 milyon TL'ye Türkiye haritası

Dünyanın en büyük müzayede salonlarından biri olan Christies'de yapılan açık artırmada, el çizimi Türkiye haritası yaklaşık 2,5 milyon TL'ye alıcı buldu.

07 Ekim 2009 03:00

Dünyanın en büyük müzayede salonlarından biri olan Christies'de yapılan açık artırmada, el çizimi Türkiye haritası yaklaşık 2,5 milyon TL'ye alıcı buldu. 

El çizimi Türkiye ve Akdeniz kıyılarını gösteren, 16'ıncı yüzyıldan kalma, her biri 1 metreden büyük olan 2 harita, kimliği açıklanmayan bir alıcıya satıldı.

Christie's Müzayede Evi İslam Sanatları Müdürü, çok sayıda yıkanmış kağıdın özenle birleştirilmesi sonucu büyük ve detaylı bir harita yapılmasının oldukça olağan dışı olduğunu söyledi.
Christies'in Londra'daki şubelerinden birinde yapılan müzayedede 13'üncü yüzyıldan kalma bir Kur'an-ı Kerim de satışa sunuldu.

457 bin 250 sterline satılan Kur'an-ı Kerim, bulunan en eski Kuranlardan biri olma özelliğini taşıyor.
Çoğunluğu Osmanlı dönemine ait İslami eserleri kapsayan açık artırmada, Selçuklu, Memlük, Timur ve Endülüs dönemi sanat eserleri dünya koleksiyoncularına sunuldu.

Müzayedede, satışı yapılan eserlerin tamamının toplam 5 milyon sterlin olduğu açıklandı.

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