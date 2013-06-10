2,5 milyon ağaç 3. havalimanına kurban!

Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Habib Soluk, İstanbul'daki 3. havalimanı için 1.8 milyon ağacın taşınacağı 657 bin ağacın da kesileceğini belirtti.

İstanbul'da yapılacak olan yeni havalimanı, 2,5 milyon ağacın sökülmesine sebep olacak. Bu ağaçların 1,8 milyonunun taşınacağı, 657 bininin ise kesileceği öğrenildi.



Müsteşarlık: 2,5 milyon ağaç etkilenecek



CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Ulaştırma Bakanlığı Bilgi Edinme Birimi’ne, İstanbul’a yapılacak 3. havaalanı ile ilgili sorular yöneltti. Bakanlık Müsteşarı Habib Soluk tarafından verilen yanıtta havaalanı nedeniyle 1.8 milyon ağacın taşınacağı 657 bin ağacın da kesileceği belirtildi.



'61.7 milyon metrekaresi orman arazisidir'



Soluk, verdiği yanıtta havalimanının yerinin, meteorolojik, topoğrafik ve seyrüsefer koşulları bakımından çok uygun bulunması dolayısıyla seçildiğini söyledi. Soluk'un yanıtının tamamı şu şekilde:

“Projenin 61 milyon 720 bin metrekaresi ormanlık alan arazisidir. Buradaki ağaçlardan 657 bin 950 adedi ömrünü tamamlamış ve orman emvaline kazandırılması zaruri ağaç miktarıdır. 1 milyon 855 bin 391 adet ağaç ise taşınabilecek durumdadır. Taşıma ve benzeri işlemler kamulaştırma kapsamında mevzuata uygun olarak yapılacaktır. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nce izin verilmesi durumunda maliyeti proje sahibince karşılanmak üzere başta Arnavutköy ve Eyüp Belediyeleri olmak üzere yakın belediyeler ile gerekli görüşmeler yapılacak, bir çalışma programı oluşturulması sağlanacak, bölylece kesilecek ve taşınacak ağaçlar belirlenerek çalışmalar ilgili kuruluşlar ile koordineli olarak yürütülecektir.”