25 milyar dolarlık yardımı acil durumlarda kullanacağız

Küresel kriz Macaristan’ı vurmaya devam ediyor

AB Macaristan’a mali yardım paketi üzerinde çalışıyor

Macaristan Başbakanı Ferenc Gyurcsany, Uluslararası Para Fonu (IMF), Avrupa Birliği (AB) ve Dünya Bankasından gelecek 25 milyar doları acil bir olay olmadıkça kullanmak istemediklerini söyledi.Gyurcsany, bugün Macaristan devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, 25 milyar dolarlık yardım verileceğinin açıklanmasının ülkede piyasaları rahatlattığını, ancak hükümetlerinin bu parayı hemen kullanmaya almaya niyetleri olmadığını, çok anormal bir şey olmadığı takdirde bu pakete dokunmayacaklarını kaydetti.Ferenc Gyurcsany, kendilerine verilmek istenen 25 milyar dolarlık yardım paketiyle ilgili olarak kimseye taviz vermediklerini, IMF'nin kendilerine bazı tavsiyelerin yanı sıra devlet harcamalarını kısmaları gerektiğiyle ilgili bazı ikazlarda bulunduklarını açıkladı.