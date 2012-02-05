2,5 metrelik baykuş görenleri şaşırttı

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Taşköprü Camikebir Mahallesi Haseki Sokak'ta oturan Şevki Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evinin bahçesinde sabah saatlerinde dev bir baykuş görünce büyük şaşkınlık yaşadığını belirtti. Bilgin, yaralı baykuşu evine getirdiğini, yemesi için bir şeyler verdiğini ancak hiçbir şey yemediğini söyledi. Bilgin, daha sonra yaralı baykuşun durumunu Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerine bildirdiğini kaydetti.Kanat uzunluğu yaklaşık 2,5 metreye olan baykuşu, Taşköprü Orman İşletme Müdürü İbrahim Besi'ye teslim eden Bilgin, kızının baykuşu çok sevdiğini ifade etti.Bilgin'in Taşköprü Lisesi 4. sınıfa giden kızı Özlem Bilgin ise baykuşa tüylerinden dolayı ''Pamuk'' adını verdiğini bildirdi.Taşköprü Orman İşletme Müdürü İbrahim Besi, ailenin bu duyarlı davranışının örnek alınması gerektiğini söyledi. Besi, geçmişte işletme müdürlüğünün bahçesinde zaman zaman baykuşların yaşadığını ancak hayatı boyunca bu büyüklükte bir baykuş görmediğini ifade etti.Besi, paçalı baykuş cinsinden olan kuşun pençelerine bakıldığında oldukça yaşlı olduğunu düşündüğünü ifade etti. Besi, kanat kısmında sakatlık olduğunu, baykuşun veteriner kontrolünün ardından doğal yaşamına bırakılacağını sözlerine ekledi.