25 Mart Pazar DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, DHA\'ya konuştu

\"Antalya\'nın en zor yılı\"

\"Her sene 10-15 transferle başarı sağlanmaz. İstikrar şart\"

\"Gelecek yıl için hedefimiz; sağlam bir takım kurmak\"

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

18.00 Milliler, Karadağ maçının hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ

-Takım izinli

GALATASARAY

-Takım izinli

TRABZONSPOR

11.00 Bordo-mavililer, U21 takımıyla hazırlık maçı oynayacak.

HAZIRLIK MAÇLARI

16:00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Balıkesirspor Baltok

AVRUPA U17 KADINLAR FUTBOL ŞAMPİYONASI

16:00 Türkiye - Bosna-Hersek

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig\'de 28. hafta maçları tamamlanacak.

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ

13:00 Galatasaray Odeabank - Trabzonspor

15:15 Fenerbahçe Doğuş - Eskişehir Basket

17:00 Gaziantep Basketbol - Yeşilgiresun Belediyespor

19:30 Darüşşafaka - Sakarya BŞB Basketbol

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ

14:00 Hatay BŞB - Mersin BŞB

EFELER LİGİ

16:00 Halkbank - İstanbul BBSK

18:00 Ziraat Bankası - Afyon Bld. Yüntaş

19:00 Fenerbahçe - Maliye Piyango

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ

17:30 Bursa B.Şehir Bld. - Nilüfer Bld.

14:00 Eczacıbaşı VitrA - Fenerbahçe