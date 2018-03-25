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Spor

25 Mart Pazar DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, DHA'ya konuştu  "Antalya'nın en zor yılı" "Her sene 10-15 transferle başarı sağlanmaz

25 Mart 2018 12:35

(ÖZEL) Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, DHA\'ya konuştu 
\"Antalya\'nın en zor yılı\"
\"Her sene 10-15 transferle başarı sağlanmaz. İstikrar şart\"
\"Gelecek yıl için hedefimiz; sağlam bir takım kurmak\"

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
18.00 Milliler, Karadağ maçının hazırlıklarını sürdürecek. 

BEŞİKTAŞ 
-Takım izinli 

GALATASARAY
-Takım izinli 

TRABZONSPOR
11.00 Bordo-mavililer, U21 takımıyla hazırlık maçı oynayacak.

HAZIRLIK MAÇLARI
16:00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Balıkesirspor Baltok

AVRUPA U17 KADINLAR FUTBOL ŞAMPİYONASI
16:00 Türkiye - Bosna-Hersek

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig\'de 28. hafta maçları tamamlanacak.

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ
13:00 Galatasaray Odeabank - Trabzonspor
15:15 Fenerbahçe Doğuş - Eskişehir Basket
17:00 Gaziantep Basketbol - Yeşilgiresun Belediyespor
19:30 Darüşşafaka - Sakarya BŞB Basketbol

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
14:00 Hatay BŞB - Mersin BŞB

EFELER LİGİ
16:00 Halkbank - İstanbul BBSK
18:00 Ziraat Bankası - Afyon Bld. Yüntaş
19:00 Fenerbahçe - Maliye Piyango

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
17:30 Bursa B.Şehir Bld. - Nilüfer Bld.
14:00 Eczacıbaşı VitrA - Fenerbahçe

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