2,5 liraya 100 kilometre gidecek

T24 - Renault'nun elektrikli araçları Kangoo Express Z.E. ve Fluence Z.E. satışa sunulmadan test sürüşleri gerçekleştirildi. 100 kilometrelik bir mesafe benzinli araçlarla 30 liraya, dizel araçla 20 liraya gidilirken, elektrikli araçlarla aynı mesafenin maliyeti 2,5 lira olacak.







Avrupa Birliği’ne üye devletlerin sanayi bakanları, elektrikli otomobiller için ortak strateji belirlemek için biraraya geldiler.

Renault'nun elektrikli araçları Kangoo Express Z.E. ve Fluence Z.E.'nin satışa sunulmasından önce İstanbul'da test sürüşü gerçekleştirildi.

Santralistanbul'da test sürüşünden önce gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Renaut Mais Genel Müdürü İbrahim Aybar, bugün son derece önemli bir gün yaşadıklarını, ''teknolojik devrim'' dedikleri bir gelişmenin gerçek uygulamasını gördüklerini kaydetti.

Aybar, bugüne kadar hep fosil yakıt kullanan araçlarla trafikte olmayı sürdürdüklerini ve hala sürdürmeye devam ettiklerini dile getirerek, buna bir ek yenilik geldiğini, sadece elektrik enerjisi kullanan araçların artık trafikte görülmeye başlandığını söyledi.

Sessiz ve yüksek torklu bu araçların performanslarının oldukça yeterli olmasıyla bütün kullanıcılara önemli anlar yaşattığını dile getiren Aybar, bu araçların özellikle petrole bağımlılığı azaltması yönüyle ve sağladığı çevreyi temiz tutan özelliği ile otomotiv sektöründe önemli bir yeniliğin görülmeye başlandığını ifade etti.

Aybar, Renault olarak bunun öncüsü olmaktan ayrıca kıvanç duyduklarını belirterek, bu araçların yakın bir zamanda tüm Türkiye sokaklarında görülme şansı olacağını ifade etti.

Bunun için en önemli konunun altyapı çalışmalarının hazırlanması olduğuna işaret eden Aybar, ''Bu teknoloji, elektriğin olduğu her yerde şarj edilebilen bir teknoloji. Buna uygun da altyapı gerekiyor. Buralarda yerel yönetimlerimizin önemli katkıları olacaktır. Belediyelerimiz bu altyapıyı tamamlamamızda öncü olmaları halinde bütün Türkiye'de bu araçların kullanılması çok rahat mümkün. Ben özellikle ilk önce İstanbul'da, Ankara'da, Gaziantep'te yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde sağlanan anlaşmalarla ciddi çalışmaların başladığını belirteyim. Fakat bir an önce yaygınlaştırmamız lazım. Gerek bu şehirlerimizde gerekse diğer şehirlerimizde altyapının kurulması ve öncelikle şarj istasyonlarının ortaya çıkmasına ciddi ihtiyaç duyuyoruz'' dedi.

İbrahim Aybar, toplumda bu araçlara karşı ciddi ve haklı bir beklenti olduğunu bildirerek, bu araçların ''inanılmaz'' bir ekonomi sunduğunu anlattı. Bugün 100 kilometrelik bir mesafenin benzinli araçlarla 30 liraya, dizel araçla 20 liranın üzerinde bir maliyetle gidilirken, şimdi elektrikli araçlarla aynı mesafenin 2,5 liraya gidilebileceğini, bunun da çevre temizliğinin yanında oldukça büyük bir ekonomiyi getirdiğini söyledi.

İbrahim Aybar, ''Elektrikli Fluence'in 185 kilometrelik bataryası 4,5 liraya doldurulacak. Bu işlem gece yapılırsa elektrik faturası 100 kilometre için 1,5 lira, 185 kilometre için de 2,5 liraya düşecek'' dedi.

Aybar, artık bu teknolojinin hayatın içinde gerçek olduğunu ve bu araçların kullanımına çok az bir zaman kaldığını dile getirdi.

Elektrikli otomobillerin şarj edilmesi için alışveriş merkezlerinde, benzin istasyonlarında, otoparklarda şarj istasyonları olacağını bildiren Aybar, otomobillerini evlerinde şarj etmek isteyenlerin ise kendi sayaçlarından otopark alanlarına hat çekilmek suretiyle bunu gerçekleştirebileceklerini söyledi.



Herkes için elektrikli otomobil

Aybar, Renault olarak elektrikli otomobillerde herkes için satın alınabilir bir fiyatta araçlar sunduklarını ifade ederek, elektrikli otomobillerin bataryasız satın alma fiyatının aynı sınıf içten yanmalı termik motorlu bir araç ile eşdeğer olacağını kaydetti.

Elektrikli otomobillerde kullandıkları lityum bataryanın diğer tip bataryalara göre daha fazla kapasiteye sahip olduğu için tercih edildiğini dile getiren Aybar, lityum bataryanın yaklaşık 3 bin kez şarj yapılabildiğini, bunun da 10 yıllık bir kullanıma denk geldiğini anlattı.

Aybar, Fluence Z.E.'nin 185 kilometre, Kangoo Z.E.'nin 170 kilometre, Twizy'nin de 100 kilometre menzile sahip olduğunu bildirerek, OYAK Renault'nun Bursa Fabrikaları'nda üretilecek olan Fluence Z.E'nin Avrupa satış fiyatının 5 bin Euroluk teşvik dahil 21 bin 300 Euro olduğunu, batarya için de kira bedeli olarak ayda 79 Euro talep edildiğini anlattı.

Elektrikli otomobillerin Avrupa'da hükümet teşvikleri ile makul hale geldiğine işaret eden Aybar, Türkiye'de de yüzde 3'lük ÖTV ile bu araçların rekabetçi olacağını kaydetti.

Aybar, elektrikli otomobillerin ideal kullanmalarının eksi 10 derece ile artı 60 derece arasındaki sıcaklığa uygun olduğunu söyleyerek, soğuğun daha yoğun hissedildiği yerlerde, aracın sadece hızlamasında bir kayıp yaşanacağını belirtti.

Elektrikli otomobillerin periyodik bakımının iki yılda bir yapılacağını belirten Aybar, yılda 12 bin kilometrenin aşılması durumunda fosil yakıtlı araçlara göre ciddi bir avantaj elde edilmeye başlanacağını söyledi.

Aybar, bu yılın sonuna kadar bütün showroom'larda Elektrikli Fluence'in boy göstereceğini dile getirerek, ağırlıklı olarak kamunun ve filo kullanıcılarının bu araca yönelmesini öngördüklerini belirtti.

Şu ana kadar İstanbul'da 5 noktada şarj istasyonlarının kurulu olduğunu dile getiren Aybar, yıl sonuna kadar bu sayının 20'ye ulaşacağını anlattı.

Aybar, Türkiye'de üretilecek Elektrikli Fluence için bu güne kadar Avrupa genelinde 3 bin adet sipariş alındığını, Türkiye siparişinin ise 600 civarında olduğunu kaydetti.



Elektrikli otomobil evden şarj yapılabilecek

Elektrikli Fluence'ye www.renault-ze.com sitesinde ön siparişleri yapılabiliyor. Aracını seçmek ve lansmandan itibaren elektrikli araca öncelikli olarak sahip olmak için müşterinin on-line kaydını yaptırması yeterli olacak.

Bu arada, sunulacak 3 farklı şarj şekline ilişkin şu bilgiler verildi:

''Standart şarj: Geleneksel bir prizle evdeki elektrik şebekesinden veya profesyonel bir elektrik şebekesinden yapılabilecek. (6 ile 8 saat) Hızlı şarj: 30 dakikada yüzde 80 şarj. Batarya değiştirme istasyonlarında hızlı batarya değişimi. Better Places tarafından geliştirilen istasyonlar ağında 2011 yılı sonuna kadar 100 kadar istasyon hizmete girecek.''

Renault'nun elektrikli araçlarında, akıllı bir navigasyon sistemi bulunacak, ve sürekli şekilde bataryanın şarj düzeyinin aracı daha ne kadar mesafe götürebileceğini ve en yakın şarj istasyonunun veya batarya değiştirme istasyonunun nerede olduğunu gösterecek.

İstanbul'da 8 Nisan'a kadar sürecek test sürüşü kapsamında otomobiller basın mensupları, sanatçılar ve kanaat önderleri tarafından kullanılacak. Renault'nun 16 ülkede düzenlediği test sürüşlerine yaklaşık 2 bin kişinin katılımının beklendiği belirtildi.