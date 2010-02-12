25 kuruşa 'altın' ekmek

T24- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İHE (İstanbul halk ekmek)’nin Sultangazi’deki Cebeci Fabrikası’nda yeni üretilen ekmeği tanıttı.















İHE’nin Sultangazi’deki Cebeci Fabrikası’nda “Altın Ekmek”in tanıtım toplantısında konuşan Topbaş, yerel yönetimlerin halkın kent içindeki yaşamlarını kolaylaştırmak ve sağlıkla ilgili çalışmalar yapmak zorunda olduğunu söyledi.Topbaş, kendilerinin de bu anlayışla İHE’yi geliştirerek halkın sağlıklı besin kaynağına ulaşmasını sağlamaya çalıştıklarını belirterek, İHE’nin, hijyenik üretimi ile İstanbul’un ekmek ihtiyacının yüzde 13’ünü karşıladığını kaydetti. İnsanın temel besin kaynağının sağlıklı ve besleyici ekmek olduğunu vurgulayan Topbaş, ekmeğin bu özellikleri sağlayamaması durumunda halkın sağlık giderlerinin artacağını ve sağlıklı nesillerin yetiştirilemeyeceğini savundu. Topbaş, “Halk Ekmek, öncü, rekabet eden değil, yol gösteren bir anlayışla hizmet ekmekte. Biz asla rekabet etmeyi düşünmüyoruz” dedi.



Bazı illerde 5 yıl önce organik tarımı desteklemek amacıyla önemli adımlar atıldığını anlatan Topbaş, bunun yansıması olarak çok ciddi gelişmeler yaşandığını dile getirdi.Topbaş, bu sayede İstanbullu’nun sağlıklı ekmeğe ulaştığını dile getirerek, “Şimdi de temel besin kaynağı olan ekmeğin farklı bir boyutunu, poğaçanın 60 kuruşa satıldığı bir yerde 25 kuruşa satarak ama içindeki değerler açısından çok önemli besin kaynağı olan ekmeği tanıtıyoruz. Buna İstanbul’un birçok yerinde yaygın olarak ulaşma imkanı olacak. Öğrencilerin sadece bu ekmeği çantalarına koymaları yeterli olacak. Sağlıklı nesiller için ’Altın Ekmeği’ çocuklara verin” şeklinde konuştu. Ekmeğin buzdolabında saklanabileceğini de ifade eden Topbaş, ekmeğin içerisinde bol miktarda fındık, üzüm, keçiboynuzu ve zerdeçal bulunduğunu kaydetti.



Yeni Fabrika



Kadir Topbaş, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni fabrika fikrinden de bahsederek, şöyle konuştu:



“Bizim Edirnekapı’daki fabrikamız eskidi ve artık yeterli olmuyor hem sistem olarak hem de yapı olarak... Çok daha modern, çok daha yeterli kapasitede bizim lojistik merkez diye ilan ettiğimiz Halkalı’daki alanımızın hemen yanında TOKİ’den bir arazi istedik. Orada çok ciddi ölçekteki lojistik merkezimiz günde 100 bin kişiye yemek çıkarabiliyor. Ana fabrikayı buraya almak istiyoruz. Bu fabrika, deprem gibi olası bir sıkıntıda şehir içinde değil de dışında olsun, bütün ulaşım akslarının önemli noktasında bulunsun, üretimi orada yapsın diye düşündük. Bant uzunlukları çok daha farklı, uzun olacak. En az 100 metre olmalı, fabrika mayası yerine ekşi hamur kullanımı düşünülürse belki 150-200 metre olur. Fabrikamızı 1-2 yıl içeresinde buraya taşımak istiyoruz. Kapasitede oraya ağırlık vereceğiz. Burada ekmek bir saatte çıkıyor, orada 1,5 saatte çıkacak. Bu da mayalama bölümünün uzaması anlamına geliyor.”

İHE Genel Müdürü Bekaroğlu









İHE Genel Müdürü Salih Bekaroğlu da kurumlarının 1978 yılında kurulduğunu ama asıl atılımın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı döneminde başladığını söyledi.Bekaroğlu, kalite ve ürün çeşitliğinin de Kadir Topbaş döneminde arttığını dile getirerek, “35 çeşit ekmek üretiyoruz, bugün 36’sını üreteceğiz. 3 fabrikamız var, 300 gram ekmekte günlük kapasitemiz 1 milyon 700 bin. Halk Ekmek olarak İstanbul’da ekmek piyasasında fiyatların dengelenmesinde büyük rol oynuyoruz. Bu etki Türkiye geneline de yayılıyor. Bugün Halk Ekmek olmasa ekmek fiyatı piyasada 1 TL’den az olmazdı” diye konuştu.Bekaroğlu, yaklaşık 6 aylık ar-ge çalışmasının ardından okul çağındaki öğrenciler için sağlıklı, kaliteli ekmek ürettiklerini belirterek, ekmeğin öğrencilerin beslenmesine yardımcı olacağını ve günlük mineral, protein ve enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacağını kaydetti.Bekaroğlu, ar-ge çalışmaları sırasında birçok kişinin fikrinden yararlandıklarını, zerdeçal önerisinin de Kadir Topbaş’tan geldiğini belirterek, un, şeker, margarin ve koruyucuların kullanıldığı rafine ürünlerle üretilmiş ürünler yerine tam buğday unu rüşeym ve fındık içeren, tatlandırıcı olarak üzüm ve keçiboynuzu unu kullanılmak suretiyle üretilen ekmeğin besleyici değerler açısından Türkiye’de bir ilk olduğunu dile getirdi.



Ekmeğin tadına baktı



Topbaş, daha sonra beyaz önlük ve ayağına galoş giyerek beraberindekilerle fabrikaya geçerek, ekmeğin üretim aşamasını yakından izledi.Üretim bandından aldığı sıcak ekmeği yanındakilere ve basın mensuplarına ikram eden Topbaş, tadına baktığı ekmek için “Çok güzel” yorumunu yaptı.Topbaş, daha sonra 300 gramlık ekmeğin üretim sürecini de yakından izledi. Bir ekmeği üretim bandından alıp tartıya koyan Topbaş, gramajda sorun olmadığını söyledi. Bu arada, 60 gramlık ekmeğin satış fiyatı 25 kuruş olarak belirlendi.