25 koltuğu olan minibüsten 40 kişi çıktı

Bursa İnegöl'de polis ekipleri, minibüs, otobüs ve işçi servislerine yönelik Koronavirüs denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde, 25 kişilik oturma grubu olan bir minibüs içerisinde toplam 40 yolcu taşıyan sürücüye 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir" açıklamasının ardından denetim gerçekleştirdi. İlçe merkezinde bulunan ana duraklarda denetim yapan ekipler, Koronavirüs tedbirlerine uymayan minibüslerdeki yolcuları indirdi. Ayakta yolcu taşıyan ve sosyal mesafe kuralının ihlal edilmesine neden olan sürücülere ise ceza işlemi uygulandı. Denetim sırasında ekiplerin durdurduğu bir minibüste ayakta 15 yolcuyla birlikte oturan 25 yolcu görüldü. Toplam 40 yolcu taşıyan minibüs sürücüsüne 3 bin 150 TL para cezası kesildi. Polis ekiplerinin denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.