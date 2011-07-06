-25 KİŞİNİN SAVCILIK SORGUSU BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 06.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 25 kişinin savcılık sorgusu başladı. İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sevk edilen Fenerbahçeli yöneticiler Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Odyakmaz, Fenerbahçeli futbolcular Sezer Öztürk, Emmanuel Emenike, Fenerbahçe'de alt yapı koordinatörü Cemil Turan, teknik direktör Bülent Uygun ile sportif direktör Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 25 kişi Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildi. Bu işlemin ardından şüphelilerin ifadelerinin alınmasına başlandığı bildirildi. İfade alma işlemleri sırasında şüpheli sayısının fazla olması nedeniyle soruşturmayı yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk'e, bazı savcıların da yardımcı olacağı kaydedildi. Bu arada, Fenerbahçe Spor Kulübü bayan kongre üyeleri çalışma komitesinden bir grup kadın, destek içirn adliye önüne geldi. Basın mensuplarına açıklama yapan Gönül Çayla, Fenerbahçe Spor Kulübünün sadece spor alanında değil aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri açısından da önde giden bir kulüp olduğunu söyledi. Şüphelilere yöneltilen suçlamalara inanmadıklarını, yanlarında olduklarını ifade etmek için adliyeye geldiklerini belirten Çayla, ''Fenerbahçe kesinlikle, 300, 400, 500 dolarla iş görecek kadar basit işlerle uğraşmaz. İnanamıyoruz. Çok üzgünüz. Şampiyonluğumuza leke sürmek istiyorlar. Alın teriyle alınmış bu kupamıza leke sürülmesine müsaade etmeyeceğiz'' dedi. Fenerbahçeli bazı taraftarlarında, adliye önünde bekledikleri görüldü.