-25 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI İSLAMABAD (A.A) - 28.07.2010 - Pakistan'da meydana gelen uçak kazasında 25 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi. Bir hükümet yetkilisi, enkazda arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, şu ana kadar en az 25 kişinin cesedine ulaşıldığını söyledi. Arama-kurtarma görevlileri, ormanlık alanda meydana gelen kazanın enkazında arama çalışmalarının zor koşullarda devam ettiğini vurgulayarak, yangın ve dumana rağmen çıplak elleriyle enkazı kaldırmaya çalıştıklarını kaydetti. Bu arada bir görgü tanığı, kaza anında havanın yağışlı olduğunu belirterek, "Ofisimin penceresinden oldukça alçaktan uçan uçağı gördüm" dedi. Karaçi-İslamabad seferi yapan Airblue havayolu şirketine ait Airbus 321 tipi yolcu uçağı kötü hava koşullarında iniş yapmadan hemen önce Margalla tepelerinde kayalıklara çarparak düşmüştü. Pakistan'da bir önceki uçak kazası 10 Temmuz 2006'da meydana geldi. Pakistan Uluslararası Havayolları'nın (PIA) Fokker F27 tipi uçağı, iç hat seferini yapmak üzere havalandıktan dakikalar sonra Multan havaalanı yakınında düşmüş, 45 kişi ölmüştü. 1989'da içinde 54 kişi bulunan Fokker tipi uçak, iç hat seferini yaparken Pakistan'ın kuzeyinde düşmüştü. Uçağın enkazı bulunamadı. 1992'de meydana gelen uçak kazısında PIA'ya ait Airbus 300 tipi uçak Nepal'in başkenti Katmandu yakınında düşmüş, kazada 167 kişi yaşamını yitirmişti.