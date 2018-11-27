25 kişi hayatını kaybetti, 341 kişi yaralandı; Bakan Turhan: Çorlu'da riskler ortadan kaldırıldı

T24 ANKARA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 8 Temmuz 2018 tarihinde raydan çıkarak arkadaki beş vagonu devrilen 341 kişinin yaralandığı, 25 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu tren faciasına ilişkin CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek’in sorusuna iki ay sonunda yanıt verdi. Risklerin ortadan kaldırıldığını savunan Turhan, Kaza mahallinde, demiryolu dolgusu ve zemin güçlendirme çalışmaları hakkında bilgi verdi. Turhan, “Demiryolu hattında olası taşkın durumlarına karşın gerekli iyileştirme ve düzenlemeler kapsamında demiryolu dolgusunu ve menfez yapısını korumak amacıyla kaya tahkimat çalışmaları yapılmak suretiyle riskler ortadan kaldırılmıştır” dedi.

8 Temmuz 2018 günü saat 17:00 sularında Tekirdağ ili Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi mevkiinde, Uzunköprü – Halkalı seferini yapan 12703 sefer sayılı TCDD yolcu treni, içinde biletli 362 yolcusu, 6 personeli ile raydan çıkmış ve arkadaki beş vagonu devrilmişti. Faciada 25 kişi yaşamını yitirmiş, 341’i de yaralanmıştı. Olayın ardından geçen sürede demiryolu üst yapısı bir şekilde yenilenerek, tren hattı 10 Temmuz akşamı tekrar trafiğe açılmıştı.

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek'in, 10 Eylül 2018 tarihinde verdiği soru önergesine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan 2 ay gecikmeli yanıt verdi. Bakanın yanıtları şöyle:

“Olay sonrasında tren trafiğinin devamı için gerekli olan çalışmaları yapıldıktan sonra 25km-saat hız sınırlaması ile gerekli tüm güvenlik tedbirleri alınarak tren trafiği sağlanmıştır.

Devamında ise kaza mahallinde demiryolu dolgusu mevcut platformda kazı yapılarak standartlara uygun olarak seçilmiş alt temel dolgu malzemesinden oluşan yeni dolgu malzemesi serilmiş, silindirle sıkıştırma işlemi yapılmış akabinde kaya tahkimat yapılarak zemin güçlendirilmiştir. İmalatı devam eden kaya tahkimat çalışmaları ilgili standartlarda belirtilen usul ve esaslara göre yapılmıştır. Kaya malzeme üzerine seçme malzeme ile alt temel malzemesi serilerek sıkıştırma işlemi gerçekleştirilmiştir. Yapılan işlemler sonrasında menfez üzerindeki platformun taşıma gücü artırılarak plaka yükleme deneyi ile taşıma gücü kayıt altına alınmıştır. Demiryolu alt yapısında ve dere mecrasında gerekli iyileştirme çalışmaları tekniğe ve standartlara uygun yapılmıştır.

Söz konusu demiryolu hattında olası taşkın durumlarına karşın gerekli iyileştirme ve düzenlemeler kapsamında demiryolu dolgusunu ve menfez yapısını korumak amacıyla kaya tahkimat çalışmaları yapılmak suretiyle riskler ortadan kaldırılmıştır.”